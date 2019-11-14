Der Himalaja als Traumziel für Motorradreisende

Der Himalaja, Traumziel für Motorradreisende. Zwischen Juni und September eröffnen sich in Ladakh, Zanskar und im Spiti-Tal spektakuläre Landschaften, hohe Pässe und intensive kulturelle Begegnungen.

Für viele Motorradfahrer ist der Himalaja das große Traumziel. Endlose Hochplateaus, gewaltige Bergketten, karge Landschaften von fast surrealer Schönheit und Straßen, die sich über einige der höchsten Pässe der Welt winden. Regionen wie Ladakh, oft als „Little Tibet“ oder „Moonland“ bezeichnet, das abgeschiedene Zanskar oder das fruchtbare Nubra Valley stehen für eine Welt, die mit Europa kaum vergleichbar ist.

Zwischen Juni und September öffnet sich dieses Hochgebirge für Reisende. Dann sind die Pässe schneefrei, die Hochlandstraßen passierbar und die Tage stabil und klar. In dieser kurzen Saison führen die Routen zu legendären Orten des Motorradreisens. Dazu zählen hohe Pässe wie Khardung La oder Umling La ebenso wie die großen Bergseen Pangong Lake, Tso Moriri und Tso Kar, deren Farben je nach Licht zwischen Türkis, Blau und Silber wechseln.

Doch der Himalaja ist mehr als spektakuläre Landschaft. Die Region ist geprägt von einer tief verwurzelten buddhistischen Kultur und einer Bevölkerung, die Besucher mit großer Offenheit und Herzlichkeit empfängt. Klöster, kleine Dörfer und einfache Begegnungen am Wegesrand gehören ebenso zur Reise wie die Weite der Landschaft. Gerade diese Mischung aus Natur, Kultur und Abgeschiedenheit macht den Reiz des Hochhimalaja aus.

Der deutsche Reiseveranstalter Wheel of India organisiert seit fast 25 Jahren Motorradreisen durch den indischen Himalaja. Das Unternehmen wird sowohl in Deutschland als auch in Indien als Familienbetrieb geführt. Während in Indien inzwischen die zweite Generation aktiv Verantwortung übernimmt, sind in Deutschland die Gründer weiterhin eng in Planung, Entwicklung und Durchführung der Reisen eingebunden. Die Touren werden von ortsansässigen, erfahrenen Guides begleitet und deutschsprachig betreut. Eine sorgfältige Planung von Akklimatisation, Etappen und Unterkünften ist dabei selbstverständlich.

Zum Angebot gehören unter anderem Touren durch Ladakh, das abgelegene Zanskar und das Spiti Valley. Ein besonderes Highlight ist die Große Ladakh-Kaschmir-Reise, die den Hochhimalaja mit dem kulturell geprägten Kaschmir verbindet und bis nach Srinagar führt. Alle Routen sind so konzipiert, dass sie das intensive Erleben der Region ermöglichen und gleichzeitig den besonderen Anforderungen des Hochgebirges gerecht werden.

Der Himalaja ist kein Ort für Experimente. Er verlangt Erfahrung, Respekt und eine sorgfältige Organisation. Wer sich zwischen Juni und September auf eine Motorradreise in diese Regionen begibt, erlebt eine der eindrucksvollsten Landschaften der Welt – und eine Reise, die für viele Motorradfahrer ein Lebenstraum bleibt.

Pressefotos

Hochauflösendes Bildmaterial zu den Himalaya Motorradreisen von Wheel of India steht Redaktionen zur honorarfreien Verwendung im redaktionellen Zusammenhang zur Verfügung:

https://wheelofindia.de/presse/php/presseFotos.php?set=himalaja

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wheel of India GmbH

Herr Günter Schiele

Hauptstr. 20

29640 Schneverdingen

Deutschland

fon ..: 01711756892

web ..: https://wheelofindia.de

email : info@wheelofindia.de

Die Wheel of India GmbH mit Sitz in Schneverdingen organisiert seit fast 25 Jahren Motorradreisen durch Indien, Nepal und die Himalaya-Region. Gegründet wurde das Unternehmen von Günter Schiele, der nach einer Karriere als IT-Spezialist seine Leidenschaft für Indien und das Motorradfahren zum Beruf machte.

Wheel of India steht für authentische Reisen abseits des Massentourismus. Nicht das schnelle Abspulen von Kilometern, sondern das intensive Erleben von Landschaften, Kulturen und Begegnungen unterwegs prägt jede Tour, ob im Sattel einer Royal Enfield Classic in Südindien oder auf einer Himalayan in den höchsten Pässen von Ladakh und Zanskar.

Mit langjähriger Erfahrung, persönlichen Kontakten und zuverlässigen Partnern vor Ort garantiert Wheel of India Qualität, Sicherheit und echte Abenteuer auf zwei Rädern.

