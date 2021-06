Der Dritte Tod

Was geht im Kopf eines Verbrechers vor?

Der dritte Tod-Das Tagebuch eines hilflosen Mörders.

In dem Tagesbuch seines Sohnes liest Mr. Walker die tragische Geschichte seines Sohnes Johnny auf der Suche nach der Wahrheit seiner Erkrankung. In der Presse wütet die Geschichte des Anwaltes Johnny Walker, der zwei Menschen in einem Club in Dänemark umbrachte. Einige Zeit später erhängte sich Johnny und hinterließ seinem trauernden Vater ein Tagesbuch.

Er erfährt die Geschichte seines Sohnes, mit seinen Höhen und Tiefen und erkennt die Wahrheit hinter der schockierenden Geschichte. Betrogen von seiner Frau, von seiner Familie und Freunden belogen, und mit einer Krankheit angesteckt, die ihm den Tod verspricht, geht Johnny auf die Suche nach der Frau, die den Teufel im Blut trägt. Eine Geschichte mit fatalen Folgen, die für Johnny erst einmal unentdeckt blieben.

Die geheimnisvolle Frau ist nirgends aufzufinden, doch es treibt ihn nach Dänemark, wo er sie endlich aufspüren kann. In seiner Racheaktion lernt er die Wahrheit kennen, dass sie in der Tat kein Krankheit hatte, doch es ist zu spät: Er hat sie nicht nur angesteckt, sondern in seinem verzweifelten Wahn umgebracht. Geplagt von den Schulgefühlen, noch eine weitere, unschuldige, Person umgebracht zu haben, riss er sich mit ihnen in den Tod. Es bleibt sein Tagesbuch, welches endlich die Geschichte des hilflosen Johnny Walkers aufdecken soll.

