Der Europapark und der Heuboden – das perfekte Paar

Frühlingserwachen im Europapark – am 29.3.2023 beginnt schon wieder die nächste Sommersaison im Europapark Rust, dem größten, beliebtesten und am meisten besuchten Freizeitpark Europas.

Umkirch, 14.02.2022 – Die Sommersaison im Europapark beginnt am 29.3.2023. Jetzt schon den Frühlingsauftakt planen, am besten in Verbindung mit einem Aufenthalt in einem der legendären Heuboden Hotels, ganz in der Nähe des Freizeitparks in Umkirch bei Freiburg.

Der Europapark Rust ist seit seiner Eröffnung 1975 ein absoluter Publikumsmagnet. Jahr für Jahr strömen Tausende Besucher in den größten Freizeitpark Deutschlands, um sich einen unvergesslichen Tag im Freizeitparadies zu gönnen. Planen Sie jetzt schon Ihr Frühlingserwachen im Europapark.

Europas größter und beliebtester Freizeitpark

Die Vielfalt der Attraktionen und Fahrgeschäfte ist beeindruckend: Von Wasserachterbahnen, über die sanfte Familienachterbahnen bis hin zu spannenden Hochgeschwindigkeitsfahrten bietet der Park alles, was das Herz begehrt. Zudem können sich Besucher auf ein breites Unterhaltungsprogramm freuen: Ob Musicals, Eisrevues oder Wasserfestspiele – der Europapark bietet eine bunte Vielfalt an Showeinlagen, die zu jeder Jahreszeit für ein ganz besonderes Erlebnis sorgen.

Doch nicht nur die Abwechslung an Attraktionen und Shows machen den Europapark zu dem, was er ist. Besucher kommen nicht nur aus der Region, sondern auch aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland, um einen Kurzurlaub im Europapark zu verbringen.

Frühlingserwachen im Europapark

Besonders schön ist es, wenn es heißt Frühlingserwachen im Europapark, denn dann wird es im Park ganz besonders bunt. Blumen, Bäume und Sträucher erblühen und es gibt ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Aber auch zu Halloween, Weihnachten, Silvester und Ostern hat der Europapark einiges zu bieten.

All diese Attraktionen und Ereignisse haben den Europapark zu einem der beliebtesten Freizeitparks in ganz Europa gemacht. Jedes Jahr kommen mehr Touristen und begeisterte Besucher in den Park, um seine zauberhafte Atmosphäre zu genießen und sich an den Attraktionen zu erfreuen.

Der Europapark Rust ist somit ein absolutes Muss für jeden Freizeitpark-Fan und ein wahrer Traum für jeden, der sich einen Kurzurlaub gönnen möchte. Hier kann man unvergessliche Tage erleben und sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.

Tagsüber Europapark – abends und nachts im Heuboden Hotel – das perfekte Paar

Für alle, die den Europapark noch intensiver erleben möchten, lohnt sich ein Besuch in den Heuboden Hotels in Umkirch bei Freiburg. Die familiengeführten 4-Sterne-Hotels bieten seinen Gästen nicht nur erstklassige Unterkünfte, sondern auch eine Vielzahl an Annehmlichkeiten.

Die Hotels verfügen über ein breites Spektrum an verschiedenen Zimmern – von Standardzimmern über Familien- und Business-Zimmern bis hin zu luxuriösen Suiten, in welchen sich die Gäste in der Sauna, dem Whirlpool oder der Badewanne entspannen können.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Im angegliederten, hauseigenen Restaurant können Gäste regionale Köstlichkeiten genießen und im Biergarten die Seele baumeln lassen. Die Hotels veranstalten zusätzlich abendliche Events und Veranstaltungen in den Heuboden Dancing Clubs, bei denen jeder auf seine Kosten kommt und bis in die Nacht feiern kann.

Wer also einen unvergesslichen Kurzurlaub im Europapark erleben möchte, sollte unbedingt einen Besuch in einem der Hotels Heuboden einplanen. Hier können Gäste nicht nur in erstklassigen Zimmern übernachten, sondern auch den Europapark und die umliegende Region noch intensiver erleben. Testen Sie jetzt das Hotel Heuboden Landhaus Blum oder Heu.Loft und erleben Sie ein unvergessliches Frühlingserwachen im Europapark Rust!

