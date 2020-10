Der Hase – Ein Fabelroman. Eine Hommage an die Unberührtheit der Natur

Lorenzo Emanuele Tomasello bringt in seinem Buch „Der Hase – Ein Fabelroman“ seine große Liebe zur Natur zum Ausdruck. Gekonnt verbindet der Autor fantastische und realistische Elemente.

Die Hasenwesen sind fast ausgerottet. Während sie zuvor noch naturverbunden und friedlich in den Tiefen der Wälder nahe der Stadt Silva lebten, stört eines Tages der Bau einer privaten Eliteschule ihren Frieden. In der Folge wird ihnen nicht nur ihr Lebensraum genommen, sondern fast die ganze Spezies vernichtet, nachdem sie versucht haben, den Bau zu boykottieren. Einer der wenigen Überlebenden ist ein junger Hase, der sich nach der Hexenjagd auf seine Artgenossen verzweifelt auf die Suche nach Überlebenden begibt.

Vor der Ausrottung setzt sich Alfred, ein waschechter Naturschützer aus Silva, notfalls auch mit Hilfe von Gewalt für seine Ziele in Sachen Umweltschutz ein. Da er mit dieser Einstellung aber auf

Widerstand stößt, zieht er sich allein in die Wälder zurück. Hier lebt er als Selbstversorger und

kämpft mit den Hasenwesen um deren Lebensraum, bis diese annähernd dezimiert sind und er selbst von einem Medium in Arnolds Auftrag zu einem Leben als Baum verdammt wird. Womit der

skrupellose Arnold nicht gerechnet hat, sind die drei Freunde Enzo, Luka und Romeo, Schüler seiner neuen Waldschule. Die Jungen stehen dem Verbot, die Wälder um ihre Schule herum nicht betreten zu dürfen, skeptisch gegenüber und versuchen, auf eigene Faust zu ergründen, welche Geheimnisse sich dort verbergen. Dabei begegnen sie dem überlebenden Hasenwesen und dem sprechenden Baum. Aber können sich Alfred und seine neue Freunde im Kampf gegen den zwielichtigen Geschäftsmann Arnold durchsetzen?

Mit seinem Fabelroman für Jugendliche und junge Erwachsene zeigt der Autor Lorenzo Emanuele

Tomasello einmal mehr, warum es so wichtig ist, die letzten Ökoreservate zu verteidigen. Dabei hat jeder die Möglichkeit, in einem respektvollen Geben und Nehmen mit der Natur und ihren

Ressourcen in Einklang zu leben.

Lorenzo Emanuele Tomasello, Jahrgang 1994, ist gebürtiger Italiener und wohnt in Hamburg. Schon als Kind entwickelte er eine große Leidenschaft fürs Schreiben. Grund hierfür war und ist seine Freude, eigene Welten mit selbst gesetzten Regeln und Grenzen zu erfinden. Neben dem Schreiben hat Tomasello ein Faible für Flora und Fauna.

„Der Hase – Ein Fabelroman“ von Lorenzo Emanuele Tomasello ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-13636-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Ecograf schließt Abkommen mit führendem Batterie-Recycler Südkoreas