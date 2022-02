Der ideale Berufsstart: Ausbildung Informations-Elektroniker/-in bei Backens Systems

Mit wertvoller Unterstützung auf Informations- und Telekommunikationstechnik spezialisieren

Expertise aus der Welt der Bits und Bytes erwerben – In der Ausbildung bei dem auf Sicherheitstechnik, Netzwerktechnik und Telekommunikation spezialisierten Unternehmen Backens Systems aus Hilden finden Auszubildende optimale Bedingungen für den Berufseinstieg. Zudem bietet das vom Gründer geführte Unternehmen hervorragende Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten.

„Digitalisierung, Home-Office-Pflicht und eine rasante technische Entwicklung – Da sind Spezialisten gefragt“, erklärt Dirk Backens, Geschäftsführer der Backens Systems GmbH. „Wir bilden seit Jahrzehnten selbst aus und vermitteln all unser Fachwissen sowie soziale Kompetenzen. Das Berufsfeld ist sehr abwechslungsreich und umfasst Bereiche wie Alarmanlagen, Telefonanlagen, Zutrittskontrollen oder Überwachungssysteme. Wir zielen mit der gebotenen Ausbildungsstelle auf eine langfristige Zusammenarbeit ab und möchten beste Bedingungen für den Berufsstart bieten.“

In der Ausbildung für Informations-Elektronik geht es darum, Geräte aufzubauen, diese zu vernetzen und die Software in Betrieb zu nehmen. Ein grundlegendes technisches Interesse und Kommunikationsstärke sind dabei von Vorteil. Der Abschluss der mittleren Reife wird vorausgesetzt. Die Ausbildungsdauer beträgt in der Regel 3,5 Jahre.

Die Backens-Systems GmbH realisiert anspruchsvolle Projekte für renommierte Auftraggeber aus ganz Deutschland. Dirk Backens und sein Team legen großen Wert auf eine individuelle Beratung der Kunden und einen breiten Service, der nicht nur die Planung und Installation umfasst, sondern auch die Analyse und Instandsetzung von Störungen, technische Inspektionen sowie Wartungsarbeiten.

Weitere Informationen zur Ausbildung gibt es hier: https://www.backens-systems.de/ueber-uns/stellenangebote/auszubildende-r-elektroniker-in-fuer-informations-und-telekommunikationstechnik/.

Informationen zu TK Anlage Düsseldorf oder Videoüberwachungssysteme Langenfeld gibt es auf https://www.backens-systems.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Backens Systems GmbH

Herr Dirk Backens

Max-Volmer-Straße 14

40724 Hilden

Deutschland

fon ..: 02103 / 78902-0

fax ..: 02103 / 78902-49

web ..: https://www.backens-systems.de

email : info@backens-systems.de

Die Backens Systems GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen, das sich seit 1995 durch die Liebe zur technischen Perfektion auszeichnet. Dahinter stehen ein Geschäftsführer und ein Team von technikbegeisterten Menschen, die sich auf die Installation und Pflege von Kommunikations-, Netzwerk- und Sicherheitstechnik spezialisiert haben. Sie sorgen stets dafür, dass die Lösungen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Zuverlässigkeit und die Sicherheit für Mensch und Maschine stehen dabei immer im Mittelpunkt.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Lisa Petzold-Sauer

Bonner Str. 12

51379 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gold glänzt