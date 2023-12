Der krönende Abschluss 2023 und explosiver Neubeginn 2024

Feiern Sie den Jahreswechsel 2023/2024 in stilvollem Ambiente beim Silvester Dinner und der spektakulären und unvergesslichen Silvester Gala im Heuboden in Umkirch im Raum Freiburg / Breisgau.

Umkirch, 06.12.2023 – Der Jahresausgang 2023 wird krachend und explosiv gefeiert

Der Countdown für den Jahreswechsel 2023/2024 hat begonnen und es gibt keinen schöneren Ort, um das alte Jahr zu verabschieden, und das neue Jahr zu begrüßen, als bei einer unvergesslichen Silvester Gala im Heuboden Event Center in Umkirch bei Freiburg. Die legendäre Silvester Gala bietet eine unvergessliche Möglichkeit, das Jahr 2023 stilvoll ausklingen zu lassen, und voller Vorfreude auf das kommende Jahr 2024 zu blicken. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für dieses außergewöhnliche Event!

Heuboden Silvester Gala und Dinner

Das Jahr 2023 geht mit großen Schritten dem Ende entgegen und es ist langsam wieder an der Zeit, sich auf den krönenden Jahresabschluss und einen explosiven Neubeginn im Jahr 2024 vorzubereiten. Die Silvesternacht ist seit jeher ein Anlass zum Feiern und im Raum Freiburg / Breisgau ist die Heuboden Silvester Gala einer der Höhepunkte, auf den viele bereits sehnsüchtig warten.

Die Heuboden Silvester Gala verspricht für alle Besucher eine Nacht voller Glamour, Unterhaltung und unvergesslicher Momente zu werden. Gäste können sich dabei auf ein atemberaubendes Programm freuen, welches mitreißende Musik, Tanz und eine aufregende Stimmung bieten. Der Jahreswechsel wird hier in einem beeindruckenden Ambiente zelebriert, welches keine Wünsche offenlässt.

Ausgewählte kulinarische Highlights in berauschender Atmosphäre

Den Höhepunkt des Abends bildet das exklusive Silvester Dinner, bei dem sich alle Gäste mit erstklassigen kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen lassen können. Das Menü ist inspiriert von den besten Gerichten der internationalen Küche und verspricht ein wahrer Gaumenschmaus zu werden. Details zum Menü und zum weiteren Programm werden in Kürze auf der Webseite der Heuboden Erlebnis Gastronomie veröffentlicht.

Die Silvester Gala und das Silvester Dinner im Heuboden Event Center sind weit mehr als nur eine Feier, es sind unvergessliche Erlebnisse, welche die Vorfreude auf das neue Jahr wecken. Die Gäste haben die Möglichkeit, sich von der festlichen Atmosphäre mitreißen zu lassen, während sie ausgiebig das Tanzbein schwingen können und um Mitternacht das Feuerwerk zum Jahreswechsel genießen können.

Neben der Silvester Gala und dem Silvester Dinner bietet der gesamte Dezember im Heuboden eine Vielzahl von Veranstaltungen und Events, die den Advent und die Vorweihnachtszeit zu einem besonderen Erlebnis machen. Die Details zu diesen Events sind auf der Webseite verfügbar. Die Events im Heuboden sind weithin bekannt für ihre Exklusivität und ihre Fähigkeit, anregende Gemeinschaft zu pflegen, und das Leben und die Zeit zu genießen. In dieser Nacht rücken alle Sorgen und Gedanken in den Hintergrund und es zählt nur noch der Moment, das Hier und Jetzt!

Sorglos ins Jahr 2024

Der 31.12. ist gesetzt, ein Tag, an dem gefeiert werden muss, das Jahr 2023 das bei allen Krisen auch schöne Momente hatte, das Jahr 2024 und die Hoffnung das sich einiges verbessert, aber vor allem die Tatsache, am Leben zu sein und das Leben genießen zu können. Im Raum Freiburg / Breisgau ist die große Heuboden Silvester Gala besonders beliebt, und oftmals schon lange vorher ausgebucht. Jetzt heißt es, sich Tickets für dieses unvergessliche Event zu sichern, und sich dann jeden Tag ein bisschen mehr auf das exquisites Silvester Dinner freuen. So wird der Jahreswechsel und die Zeit bis dahin zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Weitere Informationen und Ticketreservierungen finden Sie auf der Webseite der Heuboden Erlebnis Gastronomie unter https://www.heuboden.de/dancing-clubs/aktuell/events/58593/silvester.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

Deutschland

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de

Der Heuboden – wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

