Der perfekte Kurzurlaub – Hotel Heu.Loft in Freiburg

Seit mehr als 2 Jahren ist die Pandemie nun unser Begleiter. Da braucht es Strategien, wie man diese Zeit einigermaßen unbeschadet übersteht. Hilfreich sind kleine Auszeiten.

21.03.2022 – Ein paar Tage Auszeit in sicherer Umgebung geben neue Kraft und Energie

Das wunderschöne Hotel Heu.Loft in Freiburg ist der perfekte Ort für einen entspannenden Kurzurlaub. Neben komfortablen Zimmern gibt es dort kulinarische Genüsse und abendliche Unterhaltung. Zudem lädt die Umgebung des Hotels zum Entdecken und zu vielseitigen Aktivitäten ein. Selbstverständlich alles unter Pandemiebedingungen. Das Hotelpersonal ist perfekt geschult, Hygiene- und Sicherheits- Standards sind so hoch wie nie, so kann man gut ausspannen und die Seele baumeln lassen.

Urlaubsfeeling mit Wohlfühlmomenten

Bei einem Kurzurlaub im Hotel Heu.Loft können Sie neue Orte erkunden, aufregende Erlebnisse sammeln und einfach mal so richtig entspannen. Selbst ein paar Tage raus aus dem Alltag können schon eine erstaunliche Wirkung haben, wenn alles passt. So geht man gerne und mit neuer Kraft zurück in den Alltag. Außerdem ist die Anreise für einen Kurzurlaub in der Regel nicht allzu lang, Sie müssen keine großartigen Vorbereitungen treffen und auch nur wenig packen – ein perfektes Hotel garantiert Erholung auf jeden Fall.

Perfektes Hotel in atemberaubender Umgebung

Das Hotel Heu.Loft befindet sich am Kaiserstuhl in der unmittelbaren Nähe zur malerischen Stadt Freiburg. In der Freiburger Altstadt gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie das Münster und die sog. Bächle. Außerdem gibt es zahlreiche Museen wie Augustinermuseum und das Archäologische Museum. Natürlich beeindruckt Freiburg auch mit zahlreichen Restaurants, Bistros und Cafés und einer herrlichen Außengastronomie während der Sommermonate. Nicht mal dreißig Minuten Fahrtzeit entfernt befindet sich Deutschlands größter Freizeitpark, der „Europa Park“ in Rust, der Spaß und Abenteuer für Groß und Klein garantiert.

In der Nähe des Hotels Heu.Loft befindet sich auch das Mittelgebirge Kaiserstuhl, das Teil des Oberrheinischen Tieflandes ist. Übrigens zählt der Kaiserstuhl mit seinem teilweise mediterranen Klima zu den wärmsten Orten in Deutschland. Daher bietet er neben zahlreichen Wanderwegen eine Flora und Fauna, die sonst kaum in Mitteleuropa zu finden sind.

Eine einzigartiger Kurzurlaub inmitten von Freiburg

Das Hotel Heu.Loft bietet familiäre Gastfreundschaft, geschmackvoll möblierte und helle Zimmer mit sämtlichem Komfort und vielen weiteren Annehmlichkeiten. Hier haben Gäste die Auswahl aus verschiedenen Zimmerkategorien. Die Einzel- und Doppelzimmer sind zwischen 25 und 30 Quadratmeter groß und bieten neben bequemen Betten WLAN, Flatscreen TV, Klimaanlage und Telefon.

Zudem verfügen die meisten Zimmer über einen Balkon. Ein perfektes Hotel bietet natürlich zusätzlichen Komfort mit verschiedenen Lofts. Diese sind mindestens 40 Quadratmeter groß und bieten teilweise eine eingebaute kleine Sauna, eine Kochnische, einen Balkon und einen separaten Wohn- bzw. Schlafbereich. Zudem können Sie sich auf ein umfangreiches Frühstücksangebot und abwechslungsreiche Optionen für Ihr Mittag- und Abendessen freuen. Am Abend versprechen die drei Heuboden-Dancing-Clubs jede Menge Abwechslung.

Ein perfektes Hotel für Ihren unvergesslichen Kurzurlaub

Falls Sie noch Fragen haben, können Sie sich jederzeit gerne mit dem Hotel Heu.Loft in Verbindung setzen, so dass Ihre Fragen schnellstmöglich beantwortet werden können. Außerdem können Sie Ihren Aufenthalt ganz einfach online buchen und sich auf ein paar entspannende Tage in wunderschöner Umgebung freuen.

Das Hotel Heu.Loft bietet laufend verschiedene Angebote und Arrangements mit verschiedenen Aktivitäten, so dass Sie das meiste aus Ihrer freien Zeit herausholen können. Selbst nur einige stressfreie Tage machen einen großen Unterschied, so dass Sie neue Kraft für den Alltag tanken können.

Der Heuboden – wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

