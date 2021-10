Der Polizeisender – Eine Abenteuergeschichte aus dem vergangenen Jahrhundert

Herbert von Bruck vermischt in seinem Buch „Der Polizeisender“ Fakten und Fiktion.

Es beginnt alles in München am verschneiten 18. Februar 1910, als Julius Freiherr von der Heydte wie üblich sein am Englischen Garten gelegenes Haus verlässt, die Tageszeitung aus dem Briefkasten holt und zur nahe gelegenen Trambahn-Haltestation geht. Von der Heydte ist ein respektierter Polizeidirektor. Er ist ein sehr ehrgeiziger und zielorientierter Mensch. Er hatte stets die Aufklärung der Fälle zum Ziel und war so gut wie immer erfolgreich. Am 18.02.1910 sollte in seiner Polizeistation etwas Besonderes geschehen. Doch wie wird sich dies auf seine Arbeit auswirken und auf welche Weise werden alle Beteiligten mit den politischen und technologischen Entwicklungen umgehen?

Das Buch „Der Polizeisender“ von Herbert von Bruck ist eine Mischung aus Fakten und Fiktion. Dabei versucht der Autor den Lesern einen oberflächlichen Einblick in die politische und soziale Entwicklung zu ermöglichen und auf mögliche Gefahren im Umgang mit gefährlichen Ideologien hinzuweisen. Der im Jahr 1959 in München geborene Autor war der Älteste von insgesamt vier Geschwistern. Seit 2013 lebt er zusammen mit seiner Frau in der Eifel und steht kurz vor dem Renteneintritt. Die Lust am Schreiben hat er vor einigen Jahren entdeckt und zu seinem Hobby gemacht. Bisher hat er zwei Bücher veröffentlicht.

„Der Polizeisender“ von Herbert von Bruck ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-39300-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Remont – Unterhaltsames Zeitporträt Kiara und das magische Einhorn – Magischer Abenteuerroman für Mädchen