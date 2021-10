Der singende Trucker gibt Gummi

Der brandneue Gute-Laune-Song „Brummi, gib Gummi“ von Winni Biermann ist nicht nur eine geniale Schunkelnummer, sondern auch der optimale Werbe-Song für das rollende Transportgewerbe.

Im April 2021 hat der TV-bekannte „singende Trucker“ Winni Biermann erstmals einen deutschen Country-Schlager präsentiert und damit voll ins Herz seiner Trucker-Kollegen, aber auch unzähliger Schlager-Fans getroffen. Nun legt der sympathische Sänger aus Bocholt nach: mit der brandneuen Country-Schunkel-Nummer „Brummi, gib Gummi“!

8 Wochen hielt sich der Country-Schlager „Auf dem Asphalt dieser Welt“ auf Platz 1 der Charts von Schlagerportal und hat auch sonst für viel Begeisterung und zahlreiches Airplay in den einschlägigen Radiostationen gesorgt. Auch für die Nachfolge-Single von Winni Biermann hat die mehrfach ausgezeichnete Songwriterin Claudia Hirschfeld Text und Musik beigesteuert. Produziert wurde „Brummi, gib Gummi“ von Andreas Lebbing, Frontsänger und Mastermind der Gruppe „Wind“. Herausgekommen ist ein Gute Laune-Song im 3/4-Takt! Der Walzer ist nicht nur eine geniale Schunkelnummer, sondern eigentlich auch der optimale Werbe-Song für das rollende Transportgewerbe – fehlen doch nicht nur in Deutschland jede Menge LKW-Fahrer! Und wie heißt es dazu so schön im Songtext: „… blieben wohl Autobahnen, doch leider Regale auch leer!“

Winni Biermann weiß dabei genau, wovon er singt! Denn Winni ist seit Jahrzehnten leidenschaftlicher Berufskraftfahrer und genauso leidenschaftlicher Sänger. 2014 löste ein YouTube-Video eine Kettenreaktion mit Beiträgen in Radio, Fernsehen und Zeitungen aus: „Der singende Trucker“ war geboren! 2015 wurde sein erstes Album veröffentlicht, begleitet von Auftritten in diversen Fernsehshows. Zwar zog Winni Biermann letztendlich seinen Job als LKW-Fahrer einer vollprofessionellen Musikerkarriere vor, doch die Musik ist weiterhin fester und unentbehrlicher Bestandteil seines Lebens.

„Brummi, gib Gummi“ steht ab 5. November 2021 in allen bekannten Streaming- und Download-Portalen zur Verfügung. Zur Veröffentlichung des Songs erscheint auf YouTube auch ein aufwändig gestaltetes Lyric-Video.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mautner Medien GmbH

Herr Andreas Mautner

Schwalbenweg 2

59469 Ense

Deutschland

fon ..: 02938805510

web ..: https://www.mautnermedien.de

email : info@mautnermedien.de

Die Mautner Medien GmbH wurde 2001 gegründet und übernahm zunächst die Agenden des österreichischen Unternehmens, das 1994 die Musikzeitschrift OKEY und das Tonträger-Label MANUAL MUSIC gegründet hatte. Auch führte die Mautner Medien GmbH den der Zeitschrift angeschlossenen Mail-Order-Service für Tonträger, Noten und Bücher fort. Zu einem weiteren Standbein hat sich über die Jahre der Bereich der Veranstaltung von Konzerten, Tourneen und Festivals entwickelt. Seit 2007 veranstaltet etwa die Mautner Medien GmbH das TASTENFESTIVAL, die wohl größte Veranstaltung für elektronische Tasteninstrumente im deutschsprachigen Raum. Hinzu kommen gelegentliche Auftragsarbeiten in den Bereichen Text und Grafik.

Pressekontakt:

Mautner Medien GmbH

Herr Andreas Mautner

Schwalbenweg 2

59469 Ense

fon ..: 02938805510

email : info@mautnermedien.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Grab QR-Code: Erinnern – Gedenken im Zeichen der Zeit Searchlight Resources: Günstigster Uranexplorer im Athabasca Basin?