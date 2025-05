Der Sommerhit von Alessandro Galas & DJ Bonzay: Llegó el Verano (Der Sommer Ist Da) Remix

Der musikalische Latino-Song ist da

Nach einer beeindruckenden Reihe musikalischer Erfolge vereinen Alessandro Galas und DJ Bonzay erneut ihre Kräfte und bringen einen Song heraus, der das Potenzial hat, der Sommerhit des Jahres zu werden. Mit dem Remix von „Llegó el Verano (Der Sommer ist da)“, einem Song, der bereits 2024 die Top 50 der deutschen Charts erreichte, steht ein mitreißender Dance-Track in den Startlöchern.

Von Erfolg zu Erfolg: DJ Bonzay und Alessandro Galas

DJ Bonzay, bekannt für seine kreativen Dance-Updates, hat sich mit innovativen Projekten wie der Neuinterpretation „Z’ruck Zu Dir (Hallo Klaus)“ und Remixen wie „Nur eine Sekunde“ sowie „Vorhang auf“ mit einer DSDS-Teilnehmerin einen Namen gemacht.

Weitere Highlights waren der Remix von „So schöne Engel“ zusammen mit Anstandslos & Durchgeknallt. Nun bringt er seine unverwechselbare Handschrift in den neuen Remix von Alessandro Galas‘ Erfolgssingle ein. Die Geschichte hinter Alessandro Galas.

Alessandro Galas, mehrfacher Award-Gewinner und eine führende Stimme der lateinamerikanischen Musikszene in Europa, verkörpert Leidenschaft und Hingabe für die Musik. Mit seinem Motto:“Die Musik ist ein Instrument der Liebe, sie ist ein Weg, um das Herz zu öffnen“, verbindet er Kulturen durch seine einzigartige Mischung aus lateinamerikanischen Rhythmen und deutsch-spanischen Texten.

Geboren 1986 in Paraguay und aufgewachsen als Sohn einer paraguayischen Mutter und eines deutschen Vaters, zog es Alessandro 2006 nach Hamburg, wo er seine musikalische Karriere unter Mentoren der lateinamerikanischen Musikwelt formte. Mit zahlreichen Auszeichnungen, darunter „Bester lateinamerikanischer Vertreter für Urban Music in Deutschland und Europa“, und über 80 Konzerten allein in den letzten zwei Jahren, hat er sich fest in der europäischen Musikszene etabliert. Ein Sommer-Soundtrack für die Tanzflächen „Llegó el Verano (Der Sommer ist da) Remix“ verbindet Alessandros charismatische Stimme und sonnige Energie mit DJ Bonzays kraftvollen Beats. Das Ergebnis ist ein unwiderstehlicher Track, der auf Partys, am Strand oder in Clubs die Tanzflächen zum Beben bringen wird. Bereits jetzt können Fans den eingängigen Refrain mitsingen und sich auf den Sommer freuen.

Veröffentlichung: 23. Mai 2025Der neue Remix wird ab dem 24. Mai auf allen Streaming-Plattformen verfügbar sein. Die Fans von Alessandro Galas und DJ Bonzay dürfen sich auf einen Song freuen, der ihre Sommer-Playlist bereichern wird.

Jetzt auf YouTube ansehen! Das offizielle Musikvideo ist bereits auf YouTube verfügbar! Schaut es euch hier an: Jetzt ansehenoderhttps://youtu.be/hrTJEEb4YREKontakt und weitere

Informationen:oWebsite:www.alessandrogalas.de/www.dj-bonzay.comoSocial Media: @Alessandro_galas | @DJ_BonzayoPressekontakt:alessandrogalas_galas@outlook.com/info@dj-bonzay.como

Alessandro Galas Tel. +49 176 7038 7262o

Dj-Bonzay Tel. +49 172 6044 443

Mit diesem Sommerhit wird garantiert kein Fuß stillstehen – seid bereit für „Llegó el Verano (Der Sommer ist da) Remix“, den Soundtrack des Sommers 2025!

Song: Llego el Verano (Der Sommer ist da) [DJ Remix]

Künstler: Alessandro Galas & DJ Bonzay

Komponist und Texter: Alexander Nebermann

Platten Label: 797701, Records DK

ISRC: QZPLR2568929

EAN: 9705631723458

Quelle: Büro Alessandro Galas

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Hans Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 03065911004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Hans Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 03065911004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

