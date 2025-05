Dein heller Planet – der neue Dance-Schlager vom Merkur

Der Vorbote zum kommenden Album

„Erst lesen, dann hören – und dann wirst du sehen, dass hier mehr passiert, als du denkst!“

„Der helle Planet“ – Merkur’s neuer Track, der mit seinen humorvollen und charmanten Klischees den klassischen Schlager auf den Kopf stellt. Nichts ist hier so, wie du es vielleicht erwartest. Und genau das ist der Clou. Beim Songwriter Camp in Bamberg wollte die Gruppe nach einem intensiven Arbeitstag eigentlich in den wohlverdienten Feierabend gehen und was essen. Doch dann kam der kreative Funke: „Ich wette, wir schreiben in unter 30 Minuten einen Song, der Merkur perfekt auf den Leib passt.“ Und so entstand „Der helle Planet“.

Der Song erinnert an Klassiker wie „Einen Stern, der deinen Namen trägt“ oder „Ich fang‘ dir den Mond“ – aber genau diese Erwartungshaltung wird hier mit einer humorvollen Wendung auf die Schippe genommen. „Der helle Planet“ ist nicht nur ein Lied, sondern ein Statement für Leichtigkeit, Spaß und Selbstironie. Merkur nimmt sich selbst in diesem Song auf die Schippe, und das Ergebnis ist eine Mischung aus Schlagermusik, die zum Schmunzeln anregt, und einem Track, der gleichzeitig zum Tanzen einlädt.

Das Musikvideo zu „Der helle Planet“ spiegelt die Stimmung des Songs wider: Ein bunter Mix aus Weltraum-Fantasien, Comic-Elementen und Tanzszenen, die die Leichtigkeit des Songs perfekt unterstreichen. In einer Welt, die oft von Negativität und Stress geprägt ist, erinnert der Song daran, dass wir auch zusammen lachen und feiern können – einfach aus Spaß an der Freude.

Die Musik selbst ist ein tanzbarer Discofox-Schlager, der die klassische Schlagerwelt aufgreift und sie in einem modernen, humorvollen Kontext präsentiert. Merkur bleibt sich selbst treu und lässt gleichzeitig die Schlagerklischees in einer humorvollen Art und Weise einfließen. Es geht um Freiheit, Lebensfreude und einfach mal Spaß haben.

„Ich bin dein heller Planet“ – hör rein, tanz mit, lach mit und vor allem: hab Spaß.

Hör dir den Song an, sieh das Video und überzeuge dich selbst davon, dass es mehr als nur einen „hellen Planeten“ gibt.

Label: JUNIRECORDS

ISRC: DEKQ72500007

EAN: 4260139222599

Länge: 02:40 Minuten Min.

VÖ-Datum: 16.05.2025

Musik: Dominic Vogt, Andreas Hammerschmidt, Stefan Krug

Text: Dominic Vogt, Andreas Hammerschmidt, Ingo Ullrich, Stefan Krug

Audioproduktion: Stefan Krug – JUNIVISION für JUNIRECORDS

Verlag:* Juni Musikverlag / Edition EMMAAS, Vogt Musikverlage (1844729)

Produziert von:* Dominic Vogt, Andreas Hammerschmidt, Stefan Krug

Quelle: Büro Merkur

