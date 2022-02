Der Unternehmer Service Franken berät Unternehmen in Sachen Versicherungen

Unternehmer Service Franken: Firmen brauchen maßgeschneiderte Versicherungs-Lösungen

Beim Unternehmer Service Franken liegt der Fokus auf einer individuellen und umfassenden Beratung von Unternehmen und Unternehmern. Diese sehen sich oft mit besonderen, teils branchenrelevanten Versicherungsfällen und Haftungsrisiken ausgesetzt. Zuweilen sind bestimmte Versicherungen sogar gesetzlich vorgeschrieben – viele Unternehmer fühlen sich mit diesen Versicherungsangelegenheiten schlichtweg überfordert. Das Team der Versicherungsspezialisten vom Unternehmer Service Franken hat diese Problematik erkannt und bietet den Unternehmern kompetente und unabhängige Beratung zu allen relevanten Versicherungsthemen bis hin zur privaten Zukunftsvorsorge für den Unternehmer selbst:

o Das Team vom Unternehmer Service Franken

o Unternehmen richtig versichern

o Betriebliche Altersvorsorge für Arbeitnehmer

o Private Versicherungen und Altersvorsorge für Unternehmer

DAS TEAM VOM UNTERNEHMER SERVICE FRANKEN

Der Unternehmer Service Franken hat seinen Hauptsitz im fränkischen Burgthann und besitzt Niederlassungen in Nürnberg und Neumarkt. Das Team besteht aus ausgebildeten Fachleuten im Finanz- und Versicherungswesen und kann so seinen Kunden jederzeit kompetent beratend zur Seite stehen. Jeder Kunde hat einen persönlichen Ansprechpartner, der ihn selbst und das Unternehmen im Detail kennt und auf diese Weise eine rundum maßgeschneiderte Betreuung bieten kann. Auch für den privaten Bereich bietet der Unternehmer Service Franken Lösungen für persönliche Versicherungen, Vorsorge und finanzielle Absicherung.

UNTERNEHMEN RICHTIG VERSICHERN

Die Zahl der am Markt angebotenen Versicherungen scheint schier unendlich – und alle klingen für Unternehmen plausibel und notwendig. Für den Laien ist es hier schlicht unmöglich, durchzublicken, welche Versicherungen das eigene Unternehmen wirklich braucht und welche angebotenen Versicherungsleistungen nicht notwendig sind. Das Team vom Unternehmer Service Franken kennt die Angebote am Versicherungsmarkt und berät Unternehmer professionell, so dass wirklich nur die notwendigsten und sinnvollsten Versicherungen abgeschlossen werden, die im Schadensfall dann auch wirklich hilfreich zur Seite stehen. Unter anderem berät das Versicherungsteam des Unternehmer Service Franken zu

o Kfz-Versicherungen/Fuhrparkmanagement

o Haftpflichtversicherungen

o Sach- und Ertragsausfallversicherungen

o Technische Versicherungen

o Transportversicherungen

o Vertrauensschadenversicherungen

o Kreditversicherungen

o Rechtsschutzversicherungen

o Gruppenunfallversicherungen

BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE FÜR ARBEITNEHMER

Auch zur Betrieblichen Altersvorsorge finden sich zahlreiche Anbieter am Markt. Der Unternehmer Service Franken beschäftigt Experten auf diesem Gebiet, welche ein für ihre Kunden passendes Modell finden und dafür sorgen, dass das Unternehmen von sämtlichen Möglichkeiten zur Steuerersparnis profitieren kann. Beratung erfolgt unter anderem zu

o Direktversicherung

o Pensionskasse

o Pensionsfonds

o Unterstützungskasse

o Pensionszusage

PRIVATE VERSICHERUNGEN UND ALTERSVORSORGE FÜR UNTERNEHMER

Zur umfassenden Beratung des Unternehmer Service Franken gehört auch, dass der Unternehmer selbst und seine Familienangehörigen in jeder Hinsicht bestens abgesichert sind. Hier kommt dem persönlichen Ansprechpartner vom Unternehmer Service Franken zugute, dass er sich im Unternehmen seines Kunden bestens auskennt – die Voraussetzungen und Umstände sind klar. So kann eine detaillierte und auf den Kunden zugeschnittene Beratung auch im privaten Bereich gewährleistet werden, zu Themen wie

o Berufsunfähigkeitsversicherung

o Dread-Disease Versicherung (gegen schwere, langwierige Krankheiten)

o Grundfähigkeitsversicherung

o Basis Rentenversicherung

o Riester Rentenversicherung

o Risikolebensversicherung

Ein weiterer, oft thematisierter Bereich ist die private Krankenversicherung. Oft gibt es Fragen zur Tarifoptimierung, zur Beitragsoptimierung oder zum Krankenversicherungs-Wechsel. Das Team des Unternehmer Service Franken findet für seine Kunden auch zu diesen Themen die optimale Lösung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Unternehmer Service Franken

Frau A. B.

Breslauer-Straße 369

90471 Nürnberg

Deutschland

fon ..: 0911 – 519 429-240

fax ..: 0911 – 519 429-241

web ..: http://www.unternehmer-service-franken.de/

email : andrea.blank@franken-online.de

Wir sind Ihr Mehrwertmakler – ob Risikoberatung, Firmenversicherungen, betriebliche Altersvorsorge, persönliche Vorsorge, private Krankenversicherung oder Immobilien. Unternehmer-Service-Franken berät Sie kompetent und unabhängig.

