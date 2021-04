Der virtuelle Mitbewohner: Hausnotruf wird digital und smart.

Auch bei den Senioren hält die Digitalisierung Einzug. Statt simpler Notruf-Knöpfe gibt es nun clevere Lösungen, die das Leben einfacher und deutlich sicherer machen.

Die Anzahl der allein lebenden Personen steigt kontinuierlich. Konkret bedeutet das aber auch, dass man im Notfall auf sich alleine gestellt ist. Niemand bemerkt rechtzeitig den Sturz oder andere medizinische Notfälle.

Dank der Digitalisierung fungieren nun intelligente Lösungen als virtueller Mitbewohner und stellen den Kontakt zur Außenwelt her.

Als Vorreiter bietet die Firma Cares.Watch aus dem nordhessischen Schwalmstadt seit vier Jahren digitale Helferlein an, die bereits in zahlreichen Notfall-Situationen gute Dienste geleistet haben.

In unscheinbaren Armbanduhren stecken mehrere Sensoren und eine SIM-Karte, die den Kontakt zu Angehörigen oder einer Notrufzentrale hält. Die Uhren arbeiten autonom, zusätzliche Hardware muss nicht verwendet werden. Im Notfall hat man immer alles dabei.

Das Alleinstellungsmerkmal von Cares.Watch ist die intelligente Notfallerkennung. Integrierte Sensoren lernen die Bewegungsmuster kennen und vergleichen mit aktuellen Werten. Auffälligkeiten werden gemeldet. So bleibt ein Sturz oder Infarkt nicht unbemerkt, selbst wenn man selbst nicht mehr agieren kann. Auch die Funktionsfähigkeit des Systems wird in kurzen Abständen geprüft.

Wer dazu neigt die Orientierung zu verlieren, kann mit der GPS-Funktion sofort gefunden werden. Mittels eingebautem Lautsprecher und Mikrofon sind sogar Telefongespräche möglich.

Eine kostenpflichtige Notrufzentrale kann gebucht werden, ist aber nicht notwendig. Alles kann innerhalb der Familie organisiert werden – weltweit unabhängig vom Aufenthaltsort.

Um maximalen Datenschutz sicherzustellen, werden nur die notwendigsten Daten erfasst und alles innerhalb Deutschlands verarbeitet.

Mehr Infos auf www.Cares.Watch

