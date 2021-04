Kundenakquise mit einem Erklärvideo von Scribble Video

Komplexe Sachverhalte verständlich erklärt!

Hamburg im April 2021 – Neue Impulse von Scribble Video: mit dem Angebot „Erklärvideo erstellen“ ist Erfolg programmiert. Die Welt wandelt sich in rasendem Tempo und im Zentrum all dieser revolutionären Entwicklungen steht das Internet. Parallel verändert sich auch das Verhalten von Kunden und Verkäufern. Erklärvideos werden immer häufiger eingesetzt, um komplexe Sachverhalte anschaulich zu erklären oder um Interessenten aufmerksam und neugierig zu machen. Dazu trägt auch der Erfolg von Plattformen wie YouTube bei, weltweit die drittbeliebteste Seite im Web. Mehr über den nützlichen Service „Erklärvideo erstellen“: https://www.scribble-video.de

Scribble Video hat sich mit neuartigen Dienstleistungen gut etabliert und zählt zu den führenden Anbietern im Bereich Videomarketing, Vereinfachen und Komprimieren einer Botschaft. Ein Erklärvideo von Scribble Video lässt sich sehr erfolgreich für die Kundenakquise nutzen, da es den Kunden mit einer Story abholt. Erklärvideos sind das ideale Medium, um Informationen zu vermitteln: 70 Prozent der Informationen bleiben beim Betrachten im Gedächtnis. Der große Vorteil von Erklärvideos ist, dass ein Erklärvideo im Scribble-Stil kurzweilig ist und den Zuschauer auch emotional erreicht. Die Dynamik der Zeichnungen fesselt den Betrachter von der ersten Sekunde und sorgt für eine hohe Aufmerksamkeit. Mehr über den nützlichen Service „Erklärvideo erstellen“ und Beispiele von Erklärvideos finden Sie unter: https://www.scribble-video.de

Der Service „Erklärvideo erstellen“ von Scribble Video besticht dadurch, dass die kurzen Erklärfilme dem Interesse der Besucher nach kurzen Clips entgegenkommen und dennoch komplexe Prozesse oder erklärungsbedürftige Produkte einfach und verständlich auf den Punkt bringen. Ein Erklärvideo ist auch eine attraktive und moderne Visitenkarte im Web mit hoher Werbewirkung und einer zunehmenden Verbreitung: Aktuell sind Online-Videos auf Platz 6 der beliebtesten Content Marketing-Taktiken, mit weiterhin steigender Tendenz.

Das Videomarketing hat den Vorteil, das man per Erklärvideo beim Interessenten sein kann und ihn so direkt überzeugen kann. „Es freut mich zu sehen, dass unsere Kunden von unseren Erfahrungen profitieren und durch Erklärvideos die Aufmerksamkeit ihrer Kunden gewinnen und sie zum Kauf animieren! Sie verwenden die von uns produzierten Erklärvideos in Social Media wie Facebook, XING, LinkedIn und erreichen so mit ihrer Kundenakquise eine noch größere Zielgruppe“, sagte Carsten Müller von Scribble Video. Vieles spricht für den Erfolg von Scribble Video. Die Firma wurde 2014 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter von Video Marketing-Produkten und Methoden entwickelt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Scribble Video

Frau Leena Müller

Brunnenkoppel 28

22041 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040-652 52 30

web ..: https://www.scribble-video.de

email : info@scribble-video.de

Scribble Video begleitet ihre Kunden weltweit partnerschaftlich. Die Firma wurde 2014 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter von Erklärvideo-Produkten entwickelt. Daraus sind über 500 erfolgreiche Videoprojekte entstanden mit Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen.



Pressekontakt:

Scribble Video

Frau Leena Müller

Brunnenkoppel 28

22041 Hamburg

fon ..: 040-652 52 30

web ..: https://www.scribble-video.de

email : info@scribble-video.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Joe Bidens Elektrowagen-Revolution