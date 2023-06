Der Weg zum erfolgreichen Hochzeitsfotografen

In Workshops der „Hochzeitsprofis Akademie“ lernen die Teilnehmer von Profis

Die „Hochzeitsprofis Akademie“ bietet Hochzeitsfotografen eine einzigartige Möglichkeit, ihre Fähigkeiten in Workshops zu perfektionieren. Unter der akademischen Leitung von Patricia Follesa und Vincent Schwiedeps und mit einem Dozententeam von Rockstein Fotografie, liefern die Workshops sowohl theoretische Kenntnisse als auch praktische Fertigkeiten, die für den Erfolg im Bereich der Hochzeitsfotografie unerlässlich sind.

„Wir vermitteln den Teilnehmern in unseren Workshops alle Feinheiten, die sie brauchen, um als Hochzeitsfotograf erfolgreich zu sein“, sagt Vincent Schwiedeps, einer der akademischen Leiter der Hochzeitsprofis Akademie aus Köln, „dabei decken wir alle Bereiche ab – angefangen von den technischen Aspekten des Fotografierens über das Storytelling bis hin zur effektiven Kommunikation mit dem Brautpaar“.

Bei einer sogenannten Destination-Wedding-Experience in einer Finca auf Mallorca haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten in einer atemberaubenden Kulisse zu erproben – und von den erfahrenen Hochzeitsfotografen Kerstin und Paul Rockstein von Rockstein Fotografie zu lernen. „Auf Mallorca kommen aber nicht nur Hochzeitsfotografen zusammen, sondern auch Hochzeitsplaner, Trauredner und Ansprechpartner für Locations. So entsteht ein einzigartiges Netzwert-Event, bei dem sich die Teilnehmer gegenseitig inspirieren und voneinander lernen können“, so Patricia Follesa, ebenfalls akademische Leiterin der „Hochzeitsprofis Akademie“.

Vor den Workshops nehmen die Teilnehmer an einer intensive Vorbereitungsphase mit drei Kurstagen in Köln teil. Hier werden wichtige Grundlagen geschaffen, die den Teilnehmern helfen, sich optimal auf die Destination-Wedding-Experience vorzubereiten.

Mehr über die Voraussetzungen, die Termine für die Workshops und die Kosten können Interessenten telefonisch unter (0221) 540 20 80 oder per E-Mail unter info@hochzeitsprofis-akademie.de erfragen.

Weitere Informationen zum Thema oder zu Hochzeitsfotograf werden, Hochzeitsplaner IHK, Trauredner IHK und mehr sind auch auf https://www.hochzeitsprofis-akademie.de/ zu finden.

Die Hochzeitsprofis Akademie an der Frankfurter Straße 540 in Köln wird seit 2012 gemeinsam von Patricia Follesa und Vincent Schwiedeps akademisch geleitet. Die beiden verfügen über ein erfahrenes Dozententeam – bestehend aus einer gelernten Standesbeamtin, einem Schauspieler, einem Hotelier sowie zwei Hochzeitsfotografen.

Ziel der Hochzeitsprofis Akademie ist es, Berufe in der Hochzeitsbranche zu professionalisieren. Dazu bietet die Hochzeitsprofis Akademie in Zusammenarbeit mit der Industrie und Handelskammer (IHK) entsprechende Ausbildungen an, die von den Teilnehmern mit einer Prüfung abgeschlossen werden müssen. Das Zertifikat zum Hochzeitsplaner, Hochzeitsmanager und/oder Trauredner bietet Brautpaaren Sicherheit bei der Wahl eines passenden Dienstleisters.

