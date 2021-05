DesignSigns – Die neue & exklusive Art der Büro-Beschilderung

Wo geht’s nochmal lang? Ach ja, hier! Unser neu entwickeltes, individualisiertes Indoor-Leitsystem zeigt dir den Weg.

Der Weg ist das Ziel? Stimmt. Manchmal ist aber auch das Ziel, das Ziel. Und damit du dort ankommst, haben wir ein Beschilderungssystem entwickelt, das nicht nur praktisch sondern auch stylisch ist.

Unsere edlen DesignSigns bestehen aus bruchsicherem ESG-Sicherheitsglas und sind, wie jedes andere Produkt der BoardManufaktur, 100% born & built in Germany.

Wir lassen dir die Wahl – Entweder du entscheidest dich für ein fertiges Motiv aus unserer Manufaktur-Kollektion, zum Beispiel für unsere Premium-Pfeile, oder du gestaltetest deine eigenen exklusiven Hinweisschilder.

Anders als gewöhnliche Wegweiser, sind all unsere Signs maximal individualisierbar. Sie sind in Form, Farbe und Druck so flexibel, dass sie sich ganz easy in deinen Style, dein Logo und deine Corporate Identity integrieren lassen.

Damit dienen die Schilder der Orientierung UND sind ein absoluter Eye-Catcher, die den Empfang, den Meetingraum und das Office zum unvergesslichen Kundenfang machen.

Eine Wolke in den Unternehmensfarben oder eine Sprechblase mit deinem Logo sind noch nicht außergewöhnlich genug? Wir freuen uns auf deine Ideen!

Erhältlich sind die DesignSigns im ausgewählten Büromöbelhandel. Die Kontaktdaten erhältst du direkt bei der BoardManufaktur. Weitere Informationen findest du unter diesem Link.

Contact us! We’ll show you the right way!

