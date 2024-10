Die ADE Werk GmbH bezieht neuen Firmensitz in Hohberg

Platz für Innovation und Expansion

Im Jahr ihres 75-jährigen Firmenjubiläums schlägt die ADE Werk GmbH ein neues Kapitel auf und schafft damit Raum für Innovation und Expansion. Im Oktober 2024 wird der Spezialist für Elektrohubzylinder seine Produktion an den neuen Standort in Hohberg-Niederschopfheim verlagern. Mit rund 50 Prozent mehr Produktionsfläche schafft ADE die Voraussetzungen für weiteres Wachstum und die Erschließung neuer Märkte.

Das Jahr 2024 wird als ein ganz besonderer Meilenstein in die Firmengeschichte der ADE Werk GmbH eingehen. So feierte der renommierte Hersteller von Elektrohubzylindern im August sein 75-jähriges Firmenjubiläum und wird zum 1. Oktober 2024 die Betriebsverlagerung an den neuen Standort in Hohberg-Niederschopfheim abschließen.

„Wir hatten bisher die schwierige Situation, dass unsere einzelnen Fertigungsstationen auf insgesamt zwölf Hallen verteilt waren, was zwangsläufig zu einem suboptimalen Materialfluss führte. Leider konnten wir den bisherigen Standort nicht so umbauen, dass die Materiallogistik und unsere Fertigungsabläufe optimal organisiert werden konnten, deshalb haben wir uns für den Umzug entschieden“.

Eine effiziente Ablauforganisation und eine optimierte Logistik sind für ein international agierendes Unternehmen wie ADE heute unerlässlich, zumal die Expansion weiter vorangetrieben werden soll. „Neben unseren Stammmärkten wollen wir neue Segmente erschließen, in denen wir mit unseren Elektrohubzylindern bisher noch nicht vertreten waren“, beschreibt Schaufuß seine Zukunftspläne. Auch Produktinnovationen sollen in den nächsten drei bis fünf Jahren zur Marktreife entwickelt und weltweit vertrieben werden, so der Firmeninhaber.

Am neuen Standort stehen 400 Quadratmeter Bürofläche sowie 2.200 Quadratmeter Lager- und Produktionsfläche zur Verfügung. Damit ist ausreichend Platz für zukünftige Herausforderungen vorhanden.

Die ADE Werk GmbH ist in den beiden Geschäftsfeldern Stahlwasserbau und Industrieanwendungen tätig. Die Elektrohubzylinder von ADE werden in Schleusen- und Wehranlagen zum Bewegen der tonnenschweren Tore eingesetzt und zeichnen sich durch ihre umweltfreundliche und wartungsarme Konstruktion aus. Bis heute wurden mehr als 2.000 dieser Antriebe geliefert, die in über 500 Anlagen weltweit im Einsatz sind.

Rationalisierung und Automatisierung haben den Bedarf an zuverlässigen und wartungsarmen Antrieben für die Lineartechnik in den letzten Jahren stark ansteigen lassen. Die nach dem Spindelprinzip konstruierten ADE-Elektrohubzylinder bieten hierfür technisch und wirtschaftlich vorteilhafte Lösungen und werden deshalb in der Fördertechnik, Medizintechnik, Klärtechnik, Lebensmittel- und Automobilindustrie bis hin zur Robotik und Luftfahrtindustrie eingesetzt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ADE-WERK GmbH

Herr Ralf Schaufuß

Gewerbestraße 9

77749 Hohberg

Deutschland

fon ..: +49 781 209 30

web ..: https://www.ade.de/de/

email : rschaufuss@ade.de

Pressekontakt:

Das Marketing Büro ® UG

Herr Markus Gschwind

Im Liebgraben 3

77749 Hohberg

fon ..: +49 7808 9438200

email : mg@dasmarketingbuero.de

