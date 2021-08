„Die bayerischen Vertriebstage“ + „Die Vertriebsfreaks-Akademie“ = Erfolg!

Die feurigen 7 Tage „Die bayerischen Vertriebstage“ sind vorbei. Aber es kommt noch feuriger: „Die Vertriebsfreaks-Akademie“ von Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak.

Damit das Vertriebsfeuer nicht zum Erlöschen kommt, überrascht der bayerische Vertriebsfreak Uwe Rieder mit (s)einem nächsten Highlight: Seine neu geschaffene Vertriebsfreaks-Akademie!

Ein Umsatzturbo speziell für Einzelunternehmer, Solopreneure, Selbstständige und Unternehmer mit bis zu 10 Mitarbeitern sorgen für ein Vertriebsfeuerwerk, das seinesgleichen sucht.

Unter dem Motto „Sei kein Vertriebler, werde ein Vertriebsfreak!“ hat der umtriebige Bayer hier einen neuen Maßstab gesetzt. Mehr Infos unter https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de/vertriebsfreaks-akademie Oder Sie klicken hier auf den Text >>>

„Wie auch Sie sich innerhalb von 9 Wochen ein Vertriebssystem aufbauen, mit dem Sie einfach und leicht neue Kunden mit Sog statt mit Druck automatisch anziehen. Und das ohne die lästige und aufwendige Kaltakquise!

Werden auch Sie endlich als Experte sichtbar und so finanziell und zeitlich frei.

Doch wie sieht das Leben als „Vertriebsfreak“ aus?

Sie haben in Ihrem Vertrieb einen ganz klaren Fokus, wie Sie strategisch vorgehen. Und so potenzielle Kunden gezielt und strukturiert mit Sog statt mit Druck für Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung magnetisch anziehen. Sie haben sich ein automatisches und individuelles System aufgebaut, das für Sie 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche auf der Suche nach neuen potenziellen Kunden für Sie aktiv ist.

Sie agieren komplett in Ihrer Leidenschaft. Und finden so wieder Spaß und die Freude an Ihrem tagtäglichen Tun. Sie haben planbare Umsätze, sodass das Gedanken-Chaos endlich ein Ende hat. Und Sie nachts wieder ruhig durchschlafen.

Sie ziehen genau die Art von Kunden an, mit denen Sie am aller liebsten zusammenarbeiten. Denn Sie verbringen mit diesem Kunden (fast) mehr Zeit als mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden. Und wie sorgfältig wählen Sie diese aus? Genauso sorgfältig sollten Ihre Kunden auch ausgewählt werden.

Denn so haben Sie jeden Tag einen klaren Fokus. Sie wissen ganz genau, was Sie für Ihren Erfolg tun müssen und wie Sie automatisiert neue Kunden magnetisch anziehen wie „Honig die Fliegen“.

Zudem sind Sie endlich auch auf dem Markt sichtbar. Sie sind präsent und werden als Experte Ihres Gebietes so auch wahrgenommen. Und genau so kann (und wird) Ihre Zukunft in nur 9 Wochen auch aussehen!

Infos zu Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak unter https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de (Klicken Sie hier)

Mehr „Feuer für Ihren Vertrieb“ geht nicht! Denn: „Die bayerischen Vertriebstage“ + „Die Vertriebsfreaks-Akademie“ = Erfolg!

Uwe Rieder ist »Ihr« bayerischer Vertriebsfreak. Vertrieb war schon immer seine Leidenschaft. Mit seinem »Vertriebsfreaks-System« hat Uwe Rieder Unternehmen nachweislich z. B. von 10 auf 30 Millionen Euro oder sogar von 10 auf 60 Millionen Umsatz katapultiert. Seine Schritt für-Schritt-Anleitungen sind praxiserprobt und auf Ihr Business adaptier- und kopierbar – branchenunabhängig.

Nun unterstützt der Bayer vorwiegend Einzelunternehmer/innen, Solopreneure, Selbstständige und Unternehmer bis zu 10 Mitarbeiter.

Infos unter https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de



