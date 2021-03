Die CO2-Falle – Deutsche Klimapolitik und ihre Folgen.

Rolf Bergmeier kritisiert in „Die CO2-Falle“ die Versuche der Politiker die Klimakrise unter Kontrolle zu bekommen.

Deutsche Politiker führen laut dem Autor dieses neuen Buchs einen Krieg gegen die Natur, gegen die Vernunft und gegen das eigene Volk. In seinen Augen hat die Klimakrise nichts mit dem Einfluss der Menschheit zu tun und Politiker schenken deswegen ihre Aufmerksamkeit den falschen Prioritäten. Er erklärt, dass die Kohle- und Nuklearindustrie am Boden liegt, die Autoindustrie Zehntausende von Mitarbeitern entlässt und sich die stromintensive Aluminium-, Chemie- und Zementindustrie im Ausland nach neuen Standorten umsieht. Er vergleicht die Gefährdung der Gesellschaft durch die deutsche Klimapolitik mit dem zweiten Weltkrieg, denn in seinen Augen verschwenden die Politiker Geld für etwas, auf das die Menschen keinen Einfluss haben.

Das Buch „Die CO2-Falle“ von Rolf Bergmeier will die Leser davon überzeugen, dass die Menschheit unschuldig sind und der Planet sich auch von alleine zerstören wird. Er beschwert sich über die moralischen Einstellungen der Politiker, vor allem der Bundeskanzlerin und möchte, dass das Geld der Bevölkerung für etwas anderes als den Schutz des Planeten verwendet wird. Der Autor ist zudem fest davon überzeugt, dass der Rest der Welt kein Interesse am Klimaschutz hat und Deutschland deswegen umdenken sollte. In seinem Buch erklärt er, warum er so denkt.

„Die CO2-Falle“ von Rolf Bergmeier ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25126-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Berge der Barmherzigkeit – Ein niederbayerischer Gardasee-Krimi