Die gute Performance von Gold

Goldinvestoren haben mit Gold in den letzten Jahren auf das richtige Pferd gesetzt.

Bei der Betrachtung der Goldperformance vom Jahr 2000 bis 2023 ergibt sich in US-Dollar folgendes: siebenmal ergibt sich eine negative Performance, aber in den übrigen 17 Jahren schloss Gold das Jahr mit Gewinnen ab. Verlustjahre waren das Jahr 2000, dann 2013 bis 2015 und 2021 sowie 2022. In Euro gerechnet ergab sich in den Jahren nur fünfmal eine negative Entwicklung. Die Drehscheibe des globalen Goldhandels, also des Goldraffineriegeschäfts ist die Schweiz.

Das meiste Gold aus der Schweiz importierte im Jahr 2023 China, gefolgt von Indien und der Türkei. Das Gold, das in die Schweiz kommt, stammt vor allem aus den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten und auch aus Russland. Die Besinnung auf Edelmetalle, allen voran auf Gold, zeigt wie sehr Gold für Vermögenssicherung steht.

Wie Gold Vermögenswerte erhalten kann und wie die Teuerung am Vermögen der Bürger knabbert, kann an verschiedenen Vergleichen dargestellt werden. Neben dem bekannten Beispiel „BigMac-Index“ (oder der Vergleich mit Wiesnbier oder iPhone) gibt es nun auch einen Vergleich zwischen Gold und Skitickets. Die Gold/Skiticket-Ratio zeigt anschaulich den Wertverlust der Währungen. In der aktuellen Wintersaison sind die Tickets für das Skivergnügen um satte 10,2 Prozent gestiegen, in der Saison davor gab es bereits einen Preisanstieg um 8,1 Prozent.

Als Berechnungsgrundlage dienen dabei elf Skigebiete in Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Über die letzten 33 Jahre befindet sich die Inflationsrate bei den Skitickets ein Prozent über der normalen Inflationsrate. Würde heute ein Skifahrer sein Ticket mit Gold bezahlen, so müsste er genauso viel Gold wie in der letzten Saison hinlegen, so die Berechnungen vom Goldexperten Incrementum in Lichtenstein.

Fazit: Das Gold hat seinen Wert bewahrt. Auch Investments in Goldunternehmen wie Fury Gold Mines oder Revival Resources sind von Interesse.

Fury Gold Mines – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ – besitzt hochgradige Projekte in Quebec und Nunavut sowie ein großes Aktienpaket an Dolly Varden Silver.

Revival Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-inc/ – kümmert sich um die Wiederbelebung der Beartrack-Arnett-Goldliegenschaft in Idaho. Diese war dort früher die größte produzierende Goldmine.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -).

