Die Hüterin der Erde – Eine Sommergeschichte

Erdenkind Simone erzählt in „Die Hüterin der Erde“ eine Geschichte über die Verbindung zwischen Menschen, Tieren und der Natur.

An einem warmen, köstlich-süßen Sommertag, der zum Baden im Bach einlädt, hat Lelia eine unerwartete und mächtige Begegnung im Wald. Aus erster Furcht wird tiefe Verbundenheit. Zusammen mit zwei riesig großen Tieren begibt sich Lelia auf eine neue Abenteuerreise. Denn sie ist auserwählt, wichtige Aufgaben zu erledigen, die für die Erde, die Tiere und alle Menschen von großer Bedeutung sind. Und die nicht zuletzt auch Lelia wieder über sich hinauswachsen lassen. Die illustrierte Geschichte eignet sich für Leser ab 10 Jahren (sowohl zum Selberlesen als auch zum Vorlesen und gemeinsamen Diskutieren). Wie auch die anderen Geschichten der Autorin ist dieses Buch eine Geschichte über Mut, Freundschaft und Selbstvertrauen.

Das schön gestaltete Buch „Die Hüterin der Erde“ reiht sich perfekt in die anderen Werke von Erdenkind Simone ein („Der Zauber einer neuen Zeit – Eine Frühlingsgeschichte“ und „Der stille Ruf des Winters – Eine Wintergeschichte“). Die Autorin wurde 1977 in Aachen geboren. Sie schreibt und malt seit 2017 über die Schönheit der Natur, die Magie des Universums, sowie über Selbstliebe und Selbstheilung. Sie hat mehrere Bücher, zumeist als eBooks, selbst veröffentlicht. Darüber hinaus malt und schreibt sie regelmäßig Beiträge für Zeitschriften und kleine unabhängige Magazine. Die Autorin lebt mit ihren beiden Hunden in ihrer Heimat Aachen.

„Die Hüterin der Erde“ von Erdenkind Simone ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37075-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

