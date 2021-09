Mokume und die Kunst des Reisens – Ein Reisebericht aus Japan

Sabrina d‘ Agliano lässt uns in „Mokume und die Kunst des Reisens“ an ihren Erfahrungen während ihrer Japan-Reise teilhaben.

Am Mai 2016 fuhr die Autorin dieses neuen Buchs, Sabrina d‘ Agliano, das erste Mal nach Japan. Sie war alleine unterwegs, hatte keine Sprachkenntnisse. Die Reise wurde aus beruflichen Gründen geplant. Es wurde der Autorin jedoch schnell klar, dass sie durch diese Reise mit ganz anderen Themen als erwartet konfrontiert wurde. In ihren Tagebuchaufzeichnungen schreibt sie über spontane Begegnungen, Anekdoten, Charaktere und Biografien, die sie auf die ein oder andere Weise angesprochen haben. Sie berichtet vom Verlorengehen, von verrückten Situationen und von der japanischen Hilfsbereitschaft. Sie schreibt jedoch auch über Politisches, Historisches und Gesellschaftliches. Sie teilt alles, was ihr die Menschen, denen sie begegnete, erzählten.

Es geht in dem Reisebericht „Mokume und die Kunst des Reisens“ von Sabrina d‘ Agliano um Kunst, Kultur, Architektur und aufregende Städte, aber auch um beschauliches Landleben. Die Leser nehmen an den spirituellen Erlebnissen der Autorin an Sehenswürdigkeiten, wie dem Steingarten Ryoanji in Kyoto oder dem Tempel in Nagano, teil. Sie erfahren aber auch, was die Autorin in Japan über Natur, Laute und Farben gelernt hat.

Das Buch „Mokume und die Kunst des Reisens“ ist sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch geschrieben. Die Autorin Sabrina d‘ Agliano ist eine freischaffende Malerin und Bildhauerin. Sie arbeitet seit vielen Jahren mit der japanischen Schweiß- und Schmiedetechnik „Mokume Gane“. Sie hatte zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland und wurde 2010 und 2018 mit dem Kunstpreis der „Nürnberger Nachrichten“ ausgezeichnet.

„Mokume und die Kunst des Reisens“ von Sabrina d‘ Agliano ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32810-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

