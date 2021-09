Seelenbinder – Ein Urban Fantasy Roman über Voodoo in Berlin

FE Boulaich erzählt in „Seelenbinder“ eine gewagte Geschichte, die sich vom Haiti des 18. Jahrhunderts über die Zwanzigerjahre bis in die heutige Zeit erstreckt.

Thomas ist ein Schädlingsbekämpfer im dritten Lehrjahr. Er hat keine Ahnung, was ihn in der verwahrlosten Villa am Wannsee erwartet. Der Job unterscheidet sich von allem, was er bisher erlebt hat. Er findet aufgespießte Vögel im Garten, erlebt eine Spukschloss-Atmosphäre, vermischt mit Zwanzigerjahre Charme, und zu guter Letzt taucht auch noch eine ausgemergelte Leiche mit einer Krone aus Dolchen auf. Thomas glaubt sich endgültig in einem Albtraum gefangen, als bis auf die Knochen abgemagerte Gestalten ihn verfolgen und beinahe erwischen. Vor der Toilette einer Pizzeria greifen die Untoten ihn erneut an, in diesem Moment kommt ihm Minna zu Hilfe. Das Mädchen mit den merkwürdigen Augen behauptet, bereits seit siebzig Jahren auf der Flucht zu sein. Von ihr erfährt Thomas, dass es sich bei dem König um Comte Badawi Amara Attisser handelt, einen Voodoo-Priester, der sich bereits vor Jahrhunderten mit dunklen Geistern eingelassen hat.

Allmählich erkennt Thomas im Verlauf des spannenden Romans „Seelenbinder“ von FE Boulaich, dass er durch ein Ereignis, das sich 1789 in Haiti abspielte, mit dem Comte verbunden ist. Schließlich wird er damit konfrontiert, dass der Comte nach dem Herz von Thomas dem Zweifler trachtet. Ihm wird klar, dass es um weit mehr geht als sein Leben. Die Autorin wurde 1976 in Berlin-Kreuzberg geboren und kennt viele verborgene Winkel ihrer Heimatstadt. Sie ist selbst als Schädlingsbekämpferin tätig. Sie betreibt heute mit ihrem Mann eine Bausanierungsfirma. Auch diese Tätigkeit führt sie in die verschiedensten Ecken von Berlin. Seit 12 Jahren beschäftigt sie sich intensiv mit Techniken des kreativen und dramatischen Schreibens. Heute schreibt sie Urban Fantasy Romane, um ihre Leser in die unbekannten Welten mitten in Berlin zu entführen.

„Seelenbinder“ von FE Boulaich ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30972-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

OMIGOD-Schwachstelle schon nach wenigen Stunden von DarkIoT ausgenutzt Die Hüterin der Erde – Eine Sommergeschichte