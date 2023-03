Die neue MJ Royal Gold Automatik-Uhr für alle, die stilsichere Eleganz lieben

Hochwertiger Schmuck ist nicht nur schön und elegant, sondern sagt einiges über den Träger aus. Bei Herren sind das meist außergewöhnliche Uhren, wie die neue Automatik-Uhr mit Osmium Einlagen.

Murnau, 08.03.2023 – Die neue Premium Automatik Uhr mit feinen Osmium Inlays!

Die neue MJ Royal Gold Automatik-Uhr steht für Qualität und Stil. Sie ist zweifelsohne ein Schmuckstück der Premium-Klasse, dessen Qualität sich sehen lassen kann. Einzigartig ist sie nicht nur wegen des optional erhältlichen Ziffernblattes aus 14 Karat Gelbgold, sondern auch aufgrund der vier Osmium-Inlays. Es handelt sich bei dieser Automatik-Uhr um einen beliebten Neuzugang im Online-Shop von Schmuck8.de.

Maximilian James: Qualität hat einen Namen

Die neue Automatik-Uhr wird unter dem wohlklingenden Marken-Namen „Maximilian James“ angeboten. Dieser Name wurde mit Bedacht gewählt. Das Ziel des Herstellers war es, sich mit dieser Uhr von der sehr beliebten Noble Osmium Schmuck Kollektion sowie von der Unisex Uhrenlinie klar abzuheben. Denn bei der MJ Royal Gold Automatik-Uhr handelt es sich um ein Herrenmodell. Deshalb wurde in Abstimmung mit den ersten Kunden eine geschützte Marke entwickelt, die neben den verwendeten, einzigartigen Materialien den Wert der Uhr ausmacht.

Dieses Osmium-Schmuckstück unterstreicht also die Einzigartigkeit des Trägers und steht damit für Exklusivität. Die Herstellung der Automatik-Variante erfolgt übrigens in Zusammenarbeit mit dem in Fachkreisen sehr bekannten Traditionsbetrieb Bethge und Söhne in Ispringen. Mit diesem Artikel kommen Käufer also gleichzeitig in den Genuss einer unverwechselbaren Innovation, in der bewährten Qualität eines Traditionsherstellers.

Eine edle Robustheit

Wer die MJ Royal Gold zum ersten Mal sieht, reagiert meist mit einem überraschten „WOW“ auf die edle Optik und das eisblaue Funkeln der Schönheit. Sowohl das Ziffernblatt als auch das Uhrenwerk besteht in der „Gold-Edition“ aus Gold, in das Ziffernblatt sind obendrein vier Osmium Steine elegant eingearbeitet. Sie verleihen der Uhr den letzten, ganz besonderen Schliff, und werten das 40,5 Millimeter Titangehäuse auf der Vorder- und der Rückseite auf.

Osmium und Gold harmonieren farblich hervorragend miteinander – dies wird bereits auf den ersten Blick deutlich. Damit sich aber für jeden Geschmack das richtige Modell findet, können Käufer zusätzlich zwischen Messing-Ziffernblätter in folgenden Farben wählen: Ocean Blue, British Racing Green, Midnight Black und Cherry Red. Die Osmium-Uhr gibt es entweder mit Titan- oder Lederarmband – Kunden steht natürlich auch veganes Leder zur Verfügung. Die Maximilian James bildet demnach für jeden Geschmack den perfekten Einstieg in die exklusive Welt der Automatikuhren mit Osmium-Inlays.

Die verwendeten Materialien lassen es schon erahnen: Die Uhr ist nicht nur alltagstauglich, sondern ausgesprochen robust und belastbar. Titan ist als extrem leichtes und belastbares Material bekannt, und wird daher auch in viel High-Tech-Anwendung in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt. Das seltene Edelmetall Osmium gilt als das dichteste und seltenste aller Metalle. Somit dürfen sich Träger über viele Jahre hinweg am eleganten und hochwertigen Aussehen der MJ Royal Gold Automatik-Uhr erfreuen.

Auf einen zuverlässigen Händler setzen

Bei Interesse an der MJ Osmium Uhr sollten sich potenzielle Käufer an einen seriösen Händler wenden. Diesbezüglich sind sie bei Schmuck8 an der richtigen Adresse. Der Experte für Osmium Schmuck versendet seine Ware in einer hochwertigen Verpackung – die Lieferkosten werden vom Versender übernommen. Bei Fragen können sich Besucher des Online-Shops jederzeit an den Händler wenden. Erreichen können sie den Support telefonisch, per E-Mail, Chat oder vor Ort in München Grünwald.

