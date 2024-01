Die SeniorenLebenshilfe findet den ersten Lebenshelfer in Steinen

Stefan Müller ist unser neuer Lebenshelfer in Steinen. Dort unterstützt er Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Steinen, 11.01.2024. Schon seit mehr als 10 Jahren gibt es die SeniorenLebenshilfe, die mit über 300 Lebenshelferinnen und Lebenshelfern in ganz Deutschland dafür arbeitet, dass Senioren möglichst lange im eigenen Zuhause bleiben können. Viele Senioren werden bereits durch die SeniorenLebenshilfe unterstützt – seit Kurzem haben nun auch ältere Menschen in Steinen im Landkreis Lörrach Zugang dazu.

Vorpflegerische Hilfe für Senioren – was bedeutet das?

Das Konzept der Pflegegrade ist vielen Menschen bereits bekannt: Wer pflegebedürftig wird, hat Anspruch auf gewisse Unterstützungsleistungen. Im vorpflegerischen Bereich gilt das jedoch nicht. Angebote gibt es zwar, doch müssen Senioren sich häufig selbst einen Flickenteppich aus Hilfen zusammenstellen: eine Haushaltshilfe, einen Einkaufsservice, eine Arztbegleitung etc.

Diese zersplitterte Zusammenstellung wollten die Eheleute Carola und Benjamin Braun verhindern, indem sie die SeniorenLebenshilfe gründeten. Das Ziel: alle wichtigen Leistungen aus einer Hand anzubieten, damit alte Menschen so lange wie möglich zu Hause wohnen können. Die Basis dafür ist die Zusammenarbeit mit einer festen Lebenshelferin bzw. einem festen Lebenshelfer – einem Menschen, der den jeweiligen Senior mit der Zeit wirklich gut kennen- und zu unterstützen lernt, und zwar in allen Belangen.

Was die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer leisten können

„Alles außer Pflege“ – so beschreibt Carola Braun das Angebot der SeniorenLebenshilfe. Alle Hilfe, die der Senior im Alltag benötigt, soll er auch bekommen. Ausgenommen sind lediglich pflegerische Tätigkeiten (zum Beispiel die Körperpflege). Die Lebenshelferinnen übernehmen in Absprache mit „ihren“ Senioren Hausarbeiten, Einkäufe und organisatorische Tätigkeiten, fahren sie zum Arzt oder zu anderen Terminen und sind nicht zuletzt auch Freizeit- und Gesprächspartner. Mehr noch: Mit der Zeit werden die Lebenshelfer nicht selten zu Freunden. Sie werden zu unentbehrlichen Stützen, Ansprechpartnern für alle Belange. Damit entlasten sie nicht nur die Senioren selbst, sondern auch Angehörige, die oft aufgrund eigener Familien- und Berufsangelegenheiten nicht so sehr helfen können, wie es nötig wäre. Das entspannt oft auch die Familienbeziehungen.

Herr Stefan Müller unterstützt ab jetzt Senioren in Steinen

Im Landkreis Lörrach, in Steinen, lebt Herr Stefan Müller, das neueste Mitglied der SeniorenLebenshilfe. Wie alle Lebenshelferinnen und Lebenshelfer arbeitet er an seinem eigenen Wohnort, mit Senioren ganz in der Nähe. Zu einem Beruf mit Menschenkontakt zog es ihn schon lange, obwohl er sein bisheriges Berufsleben der Industrie gewidmet hat: zunächst als Werkstoffprüfer mit Meistertitel in Deutschland, dann in der Metallindustrie in der Schweiz.

Sein aktives Engagement in der Kirche, die Liebe zu seiner Familie und der Wunsch, mehr für Menschen zu tun, brachten ihn schließlich zur SeniorenLebenshilfe. In dieser Position kann er nun zum einen seinen Wunschberuf ausüben, zum anderen aber auch der älteren Generation etwas zurückgeben. Herr Müller ist gern in der Natur unterwegs und interessiert sich für Politik und das Weltgeschehen – Interessen, die sicher Anlass zu spannenden Gesprächen mit „seinen“ Senioren geben werden.

Die SeniorenLebenshilfe: ein Franchiseunternehmen in Berlin

In Berlin befindet sich die Zentrale der SeniorenLebenshilfe. Das Unternehmen arbeitet nach einem Franchisekonzept mit selbstständigen Lebenshelferinnen und Lebenshelfern überall in Deutschland. Getragen wird das Unternehmen von der Salanje GmbH, gegründet vor über 10 Jahren von den Eheleuten Braun und noch heute als Familienunternehmen geführt.

Nach wie vor gibt es in Deutschland jedoch zu wenige Lebenshelfer. Die SeniorenLebenshilfe sucht daher weiterhin nach Menschen, die sich eine begleitete Selbstständigkeit in diesem Bereich vorstellen können. Schulungen und umfangreiche Betreuung beim Aufbau werden gestellt, sodass keine Vorkenntnisse notwendig sind. Interessierte Personen können sich mit ihren Fragen an die Zentrale der SeniorenLebenshilfe wenden.

