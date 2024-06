Die spannende Reise des Goldpreises

Im Durchschnitt kostete die Feinunze Gold im Jahr 2023 zirka 1.943 US-Dollar.

Diese 1.943 US-Dollar sind etwas mehr als in 2022. 2019 war Gold deutlich günstiger, im Schnitt mussten für eine Unze 1.393 US-Dollar gezahlt werden. In 2009 lag der Preis noch unter 1.000 US-Dollar, nämlich bei knapp 973 US-Dollar. Später kamen dann die Pandemie und der Ukraine-Krieg, was zu wirtschaftlichen Unsicherheiten führte. Und die Inflation schlug zu. Anleger setzten daraufhin vermehrt auf das Edelmetall.

Festgelegt wird der Goldpreis am London Bullion Market und das zweimal täglich. Zwar wirft Gold weder Zinsen noch Dividenden ab, aber es überzeugt mit seiner Werterhaltungsfunktion und Krisensicherheit. Auch die Zentralbanken setzen stark auf das solide Edelmetall. Auch wenn ETFs oder Aktien von Goldminenbetreibern ein größeres Risiko beinhalten, so profitieren sie doch mit einem Hebel auf den Goldpreis.

Konflikte und Querelen in der Welt haben zwar meist nur kurzfristige Auswirkungen auf den Goldpreis, doch die starke Leistung des Goldpreises 2023 und 2024 und auch über die Jahre gesehen, sollte überzeugen. Wie Metals Focus ausführt, bestehen Möglichkeiten, dass sich der Konflikt im Nahen Osten ausweitet. Dies wiederum könnte sich auf die Ölversorgung und die Handelsrouten auswirken und damit auf die Stimmung der Anleger.

Auf der Angebotsseite wird für dieses Jahr ein kleiner Goldüberschuss (mehr Angebot als Nachfrage) erwartet. Im vergangenen Jahr betrug der Goldüberschuss 212 Tonnen. In diesem Jahr könnte es etwas mehr sein, was dem global gefragten Edelmetall nicht schaden sollte. Zu den eifrigen Käufern gehört beispielsweise Indien. Denn die Wirtschaft dort zeigt sich stark und trotz hoher Preise ist die Kaufbereitschaft ebenfalls hoch. Unter den Goldminengesellschaften dürften besonders U.S. Goldmining und Chesapeake gefallen.

U.S. GoldMining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-goldmining-inc/ – besitzt das Whistler-Projekt in Alaska. Dieses umfasst gut 217 Quadratkilometer und enthält Gold sowie Kupfer. Das Explorationsprogramm läuft auf Hochtouren.

Chesapeake Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/chesapeake-gold-corp/ – verfügt in Mexiko mit seinem Metates-Projekt über eine der größten unerschlossenen Gold- und Silberlagerstätten weltweit.

