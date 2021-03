Die Tiefen der Liebe – Band 2 der Reihe „Unter den Klängen des Schicksals“

Pepi Nieter setzt mit „Die Tiefen der Liebe“ ihre Reihe rund um die Magie der Liebe fort.

Liebe, so die Autorin, ist ein Gefühl, welches bei jedem Menschen unterschiedliche Assoziationen hervorruft. Für einige verkörpert sie Stärke und Energie, für andere Verletzlichkeit und Schwäche. Indem die Liebe Glück bringt und/oder Leid verursacht, wird sie zum wesentlichen Bestandteil des menschlichen Lebens. Das Glück erfüllt viele Menschen mit Energie und Vitalität, wohingegen das Leid sie Schritt für Schritt der Tugend näher bringen kann. Für die Autorin persönlich symbolisiert diese Tugend die positive Veränderung eines Menschen – eine Veränderung, die zu einer besseren Welt voller Zärtlichkeit, Emotionen und Gefühle führt. Ewig und unbesiegbar wurzelt die Liebe in menschlichen Seelen und lenkt die Sicht auf Schönheit und Spiritualität im Leben. Indem das Liebesgefühl tief in die menschlichen Seelen eindringt, ist es dazu fähig das menschliche Ego zu unterwerfen und das innere Selbst zu verändern.

Die Liebe kann laut dem sozialpsychologischen und spirituellen Buch „Die Tiefen der Liebe“ von Pepi Nieter Menschen auch vor selbstzerstörerischen Anpassungsmechanismen und zwanghaften Verhaltensmustern retten, welche oft zu Frustration, „toxischen“ Beziehungen und Versagen führen. Zusammengefasst: die unermessliche Liebe ist in den Augen der Autorin eine Magie, die Menschen regiert und ihren Verstand und ihr Herz fesselt. Um diese Magie zu verstehen, schlägt die Autorin ihren Lesern vor, mit ihr und mithilfe dieses Buches in die Tiefen der Liebe einzutauchen.

„Die Tiefen der Liebe" von Pepi Nieter ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23968-5 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

