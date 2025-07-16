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Die wahre Südsee entdecken
TMC Reisen erschließt mit Atiu eine der ursprünglichsten Inseln der Cook Islands: fernab vom Massentourismus erleben Reisende authentische Südsee, unberührte Natur und echte Begegnungen.
TMC Reisen bringt Reisende auf die ursprüngliche Insel Atiu in den Cook Islands
Großkarolinenfeld, 16. Juli 2025 – Wer bei Südsee-Reisen nur an Bora Bora denkt, verpasst das wahre Herz Polynesiens. Abseits der Postkartenidylle liegt Atiu, eine der unberührtesten Inseln der Cook Islands – und ein Geheimtipp für alle, die Natur, Authentizität und echte kulturelle Begegnung suchen. TMC Reisen, Spezialveranstalter für individuelle Fernreisen, bringt seine Kundinnen und Kunden genau dorthin – mit maßgeschneiderten Touren, fundierter Beratung und einem starken Partnernetzwerk vor Ort.
Atiu – Die Südsee, wie sie einst war
Atiu, auch bekannt als „Enuamanu – die Insel der Vögel“, zählt zu den am wenigsten besuchten Inseln im Südpazifik. Nur rund 400 Menschen leben hier, es gibt keine Resorts im klassischen Stil, sondern kleine, familiengeführte und nachhaltige Unterkünfte. Die Insel beeindruckt mit dichten Wäldern, geheimnisvollen Höhlen und alten Korallenfelsen – ein Paradies für Naturliebhaber, Wanderfreunde und alle, die der Welt für eine Weile entfliehen möchten.
TMC Reisen ermöglicht es, Atiu als Teil einer individuellen Südsee-Kombination mit z.B. Rarotonga und Aitutaki zu entdecken.
Reiseerlebnisse für Entdecker – nicht für Massen
Auf Atiu erleben Gäste:
* traditionelle Tumunu-Zeremonien, eine uralte polynesische Trink- und Gesprächskultur
* eine reiche Vogelwelt mit seltenen Arten
* geführte Touren durch Tropfsteinhöhlen und Küstenwälder
* kulturelle Einblicke durch persönliche Begegnungen mit den Einheimischen
* menschenleere Buchten und Lagunen, weit weg vom Pauschaltourismus
„Unsere Kundinnen und Kunden suchen besondere Reiseerlebnisse – Orte, an denen sie wirklich eintauchen können. Atiu ist genau so ein Ort: ursprünglich, ehrlich und tief verbunden mit polynesischer Kultur“, sagt Uli Edelmann, Geschäftsführer von TMC Reisen, der im vergangenen Dezember selbst auf Atiu gewesen ist.
Reiseinfos und Buchung
Individuelle Südsee-Reisen mit Station auf Atiu sind ab ca. 5.500 EUR pro Person inkl. Flügen, Unterkünften, Transfers und Ausflügen buchbar. Reiseverlängerungen und persönliche Anpassungen sind jederzeit möglich.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
TMC Reisen
Uli Edelmann
Nelkenweg 15
83109 Großkarolinenfeld
Deutschland
fon ..: 08031-9019833
fax ..: 08031-9019834
web ..: https://www.tmc-reisen.de
email : info@tmc-reisen.de
TMC Reisen ist ein inhabergeführter Spezialreiseveranstalter mit Fokus auf individuelle Fernreisen. Mit einer Kombination aus Reiseexpertise, persönlicher Beratung und starken Partnern bietet TMC Reisen maßgeschneiderte Traumreisen für anspruchsvolle Kunden.
Pressekontakt:
TMC Reisen
Uli Edelmann
Nelkenweg 15
83109 Großkarolinenfeld
fon ..: 08031-9019833
email : info@tmc-reisen.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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