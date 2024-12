Die ZEQ-Weihnachtsspendenaktion 2024 geht in eine neue Runde – Ihre Stimme macht den Unterschied!

ZEQ setzt seine jährliche Tradition fort: Auch 2024 startet die beliebte Weihnachtsspendenaktion, die sich ganz dem Ziel verschrieben hat, bemerkenswerte Initiativen zu unterstützen.

Bereits seit sechs Jahren nutzt ZEQ die Adventszeit, um gemeinnützige Vereine aus dem Gesundheitswesen mit einer Spende von 1.500 Euro zu fördern. Das Besondere: Kunden, Geschäftspartner und Interessierte entscheiden in einer öffentlichen Abstimmung auf www.zeq.de/weihnachtsspendenaktion, wer die Spende bekommt. Neben der Abstimmung gibt es dort auch detaillierte Informationen zu den teilnehmenden Initiativen.

Die Spendenaktion läuft bis zum 20. Dezember 2024. Der Gewinner wird im neuen Jahr bekannt gegeben.

+++Die zur Wahl stehenden Initiativen 2024+++

+ BVHK e.V. (Bundesverband Herzkranke Kinder e.V.)

Dieser Verein unterstützt Familien mit herzkranken Kindern durch Beratung, finanzielle Hilfe und Freizeitangebote. Er engagiert sich dafür, die Lebensqualität der betroffenen Kinder und ihrer Familien nachhaltig zu verbessern.

+ Transplant-Kids e.V. (Rhein-Main-Neckar)

Transplant-Kids bietet Kindern und Jugendlichen nach einer Organtransplantation sowie ihren Familien eine starke Gemeinschaft und vielfältige Unterstützung – von Freizeitaktivitäten bis zu psychologischer Hilfe, um den oft herausfordernden Alltag zu meistern.

+ Triaphon

Das Telefondolmetscher-Projekt Triaphon hilft medizinischen Einrichtungen, Sprachbarrieren zu überwinden. Rund um die Uhr stellen ehrenamtliche DolmetscherInnen eine reibungslose Kommunikation sicher, um eine bestmögliche Versorgung nicht-deutschsprachiger PatientInnen zu gewährleisten.

+++Rückblick+++

Im letzten Jahr hat der „Dachverband Clowns in Medizin und Pflege DEUTSCHLAND e.V.“ die Herzen der Abstimmenden erobert und mit über 1.500 Stimmen die Spende in Höhe von 1.500 Euro gewonnen. Der Dachverband möchte durch die professionelle Clownerie den Klinikalltag für erkrankte Menschen erleichtern – immer nach dem Motto: „Lachen verbindet!“

Stimmen Sie ab und machen Sie Weihnachten zu einer Zeit der Nächstenliebe!

