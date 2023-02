„Diese Ochsenknechts“ (Sky) – ab Montag, 13. Februar: Wedding Planning, Karriere-Kicks und eine neue Liebe!

„Diese Ochsenknechts“: ab Montag, 13. Februar um 20:15 Uhr zurück bei Sky und WOW! Die 2. Staffel der Reality-Doku zeigt in 8 Folgen neue exklusive Eindrücke aus dem Leben der bekannten Promifamilie!

„Diese Ochsenknechts“ sind ab Montag, 13. Februar um 20:15 Uhr zurück bei Sky und WOW. Die zweite Staffel der Reality-Doku zeigt in acht Folgen neue exklusive Eindrücke aus dem Leben der bekannten Promifamilie – und schon in der Auftaktepisode steht fest: Langweilig wird es bei Natascha und ihren Kindern Wilson Gonzalez, Jimi Blue sowie Cheyenne und ihrem Ehemann Nino garantiert nicht!

Cheyenne und Nino im Wedding Planning-Trubel

„Wir heiraten bald – und haben bisher so gut wie gar nichts, noch nicht mal Hochzeitskleid oder Outfit für Nino!“, lässt Cheyenne zum Staffel-Auftakt schon erahnen, dass es für den schönsten Moment in ihrem Leben noch viel zu tun gibt. „Es wird hart, der Druck kommt jetzt langsam…“, hat auch Nino großen Respekt vor der Aufgabe – werden alle Vorbereitungen für das große Fest noch pünktlich klappen? Zumindest die Party-Location scheint sicher: ein traditionell steirischer Hof, den Nino noch vom Schnitzelessen aus seiner Kindheit kennt. „Es muss alles perfekt werden. Ja kein Unfall oder Notfall!“, mahnt Cheyenne und weiß schon, was ihr den Tag versauen könnte: „Über das Wetter reden wir nicht, denn sonst wird es schlecht.“ Nachdem die Blumen-Deko besprochen wurde, wartet schon die nächste Diskussion: Bei der Wahl eines gemeinsamen Nachnamens sind beide offensichtlich nicht der gleichen Meinung… .

Jimi´s neue Liebe

Jimi Blue schwebt im siebten Himmel: Nach der lautstarken Trennung von seiner Ex Yeliz Koc, hat er eine neue Liebe gefunden: „Ich bin sehr glücklich vergeben – ich habe eine Freundin!“, schwärmt er von seiner neuen Partnerin, Rennfahrerin Laura Marie Geissler. Die neue Beziehung scheint Balsam für Jimi`s Seele zu sein, der die Querelen rund um seine Ex-Beziehung als „die schwerste Zeit meines Lebens“ bezeichnet. „Ich musste da einen Cut machen, da ich sonst weiter zerstört werde“, will er nun einen klaren Schlussstrich ziehen. Doch Jimi weiß auch: Seine neue Freundin lebt buchstäblichen auf der Überholspur und hat einen ziemlich gefährlichen Job. Bringt das etwa neue Sorgen, oder kommt Laura Marie unfallfrei durch ihre Rennen?

Wilson auf den Spuren seines Vaters

In Berlin besteigt Wilson den Zug Richtung tschechischer Hauptstadt Prag: Es wartet die erste Kostümprobe für die Drehs zur 4. Staffel der Sky-Serie „Das Boot“, in der er in der Rolle des Funkers „Nudel“ zu sehen sein wird. Auf den Spuren seines Vaters Uwe Ochsenknecht, der vor über 40 Jahren im gleichnamigen Kino-Film zu großer Berühmtheit gelangte, ist das Engagement für Wilson eine große Chance, sich auch für weitere Film-Projekte in Stellung zu bringen und seine Karriere als Schauspieler zu forcieren. „Irgendwann wird der Twist kommen, dass so etwas regelmäßiger passiert“, schaut Wilson positiv in die Zukunft – immer auf der Suche, seinen Traum von den großen Hauptrollen Wirklichkeit werden zu lassen. Doch um die nächsten Schritte auf dem „Boot“ gehen zu können, wartet zunächst einmal die Schere: Die Haare müssen ab!

Nataschas neuer Traum von Catwalk

Für Natascha heißt es derweil: It´s Fashion-Time! In Berlin steht ein großes Setcard-Fotoshooting steht an, denn das Familienoberhaupt zieht es wieder in die Model-Branche. Ein passender Auftakt zu einem spannenden Abenteuer: „Für mich ist der Reiz da, zu schauen: Kann ich da mit 58 Jahren nochmal was reißen? Vielleicht arbeite ich ja bald für Gucci oder so…“. Als Natascha für die ersten Portrait-Fotos in Position geht, hat sie jedoch mit kleinen Problemchen zu kämpfen: „Ich habe leider eine Augenentzündung – hoffentlich kriege ich das hin.“ Kann sie ihre langjährige Model-Erfahrung vergangener Tage ausspielen und den Fotografen trotzdem zufrieden stellen?

B28 Produktion produziert die achtteilige non-fiktionale Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Formatentwickler Bernd Schumacher (u.a. Doku-Soap „Daniela Katzenberger“, Dokumentation „Asternweg“, ausgezeichnet mit dem deutschen Fernsehpreis), Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Ausstrahlungstermine:

Ab 13. Februar 2023 immer montags ab 20.15 Uhr auf Sky One, sowie parallel auf Sky und dem Streaming-Service WOW auf Abruf verfügbar.

