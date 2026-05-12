Digitale Sichtbarkeit: seonicals® gibt Praxisimpulse zu Google, KI, Social Media und Onlinehandel

Wie werden Unternehmen heute online gefunden? seonicals®-Geschäftsführer Florian Stein gibt Praxisimpulse zu Google, KI, Social Media und Onlinehandel – nächstes Webinar am 25.08.

Erfurter Online-Marketing-Agentur bringt Fachwissen in regionale Digitalisierungsformate für Tourismus, Handel und Mittelstand ein

_Erfurt, 29.06.2026._ Wie werden regionale Unternehmen heute online gefunden? Diese Frage beschäftigt längst nicht mehr nur große Online-Shops, sondern auch Hotels, Ferienwohnungen, stationäre Händler und lokale Dienstleister. Denn Kauf- und Buchungsentscheidungen beginnen immer häufiger digital: bei Google, in sozialen Netzwerken, auf Bewertungsplattformen oder zunehmend auch in KI-gestützten Suchsystemen.

Im Rahmen regionaler Digitalisierungsformate von ThEx Wirtschaft 4.0, IHK und weiteren Partnern gibt Florian Stein, Geschäftsführer der Erfurter Online-Marketing-Agentur seonicals® und der Social-Media-Agentur socialsun, aktuell praxisnahe Impulse zu diesen Entwicklungen.

Nächster Termin: Webinar am 25.08.2026 – Vom lokalen Händler zum internationalen Online-Shop

Am 25.08.2026 von 10 bis 11 Uhr steht das Webinar „Vom lokalen Händler zum internationalen Online-Shop“ auf dem Programm. Geplant ist ein praxisnaher Blick darauf, wie Händler mit Online-Shop, SEO, Google Shopping, Tracking, Übersetzungen und KI-gestützten Prozessen neue Märkte erschließen können. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter: https://thueringen40.de/veranstaltungen/vom-lokalen-haendler-zum-internationalen-online-shop-mit-google-shopping-seo-ki-den-markt-erobern.

Rückblick: Zwei erfolgreiche Veranstaltungen im Frühsommer

Den Auftakt machte am 12.05.2026 das Webinar „7 goldene Regeln zur Vermarktung von Unterkünften via Google, KI & Co.“ mit Fokus auf die digitale Vermarktung im Tourismus. Dabei ging es unter anderem um Google-Unternehmensprofile, Bewertungen, eigene Websites, Direktbuchungen und die Frage, wie Gastgeber künftig auch in KI-basierten Such- und Empfehlungssystemen sichtbar bleiben können.

Am 18.06.2026 folgte beim Forum Handel 4.0 in Erfurt der Vortrag „Social Media Marketing: von A wie Angst bis Z wie Zukunft!“. Der Fokus lag auf dem Einfluss sozialer Netzwerke auf den stationären Handel. Die zentrale Botschaft: Social Media muss nicht perfekt oder aufwendig sein. Schon einfache Inhalte wie Produktvorstellungen, Beratungstipps, Einblicke in den Geschäftsalltag oder lokale Themen können helfen, Vertrauen aufzubauen und Aufmerksamkeit zu erzeugen.

„Viele Unternehmen denken bei Online-Marketing zuerst an Werbung. Digitale Sichtbarkeit beginnt aber viel früher: bei klaren Informationen, guten Bewertungen, hilfreichen Inhalten und der Frage, ob ein Unternehmen online als relevante Antwort verstanden wird“, sagt Florian Stein.

Digitale Sichtbarkeit als Zusammenspiel der Kanäle

Gerade für den stationären Handel liegt in der digitalen Präsenz eine wichtige Chance. Persönliche Beratung, Nähe und echte Einkaufserlebnisse bleiben starke Argumente, müssen aber auch online sichtbar werden. Denn wer digital nicht stattfindet, wird in vielen Entscheidungsprozessen gar nicht erst berücksichtigt.

Die Vorträge zeigen, dass digitale Sichtbarkeit heute nicht mehr an einem einzelnen Kanal hängt. Sie entsteht im Zusammenspiel aus Suchmaschinen, lokalen Profilen, Bewertungen, Social Media, Website, Online-Shop und zunehmend KI-basierten Antwortsystemen. Für kleine und mittlere Unternehmen wird es deshalb wichtiger, digitale Kanäle nicht isoliert zu betrachten, sondern passend zum eigenen Geschäftsmodell zu nutzen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

seonicals

Herr Florian Stein

Johannesstraße 176

99084 Erfurt

Deutschland

fon ..: 0361 77519510

web ..: https://seonicals.de/

email : info@seonicals.de

seonicals® ist eine Online-Marketing-Agentur mit Standorten in Erfurt und Zürich. Die Agentur unterstützt Unternehmen bei Suchmaschinenoptimierung, Content-Marketing, Online-Shops und digitaler Sichtbarkeit. Zur Agenturgruppe gehören außerdem socialsun mit Schwerpunkt Social Media Marketing sowie geo-agentur.eu mit Fokus auf Generative Engine Optimization und Sichtbarkeit in KI-Suchen.

Pressekontakt:

seonicals

Frau Clara Schöft

Johannesstraße 176

99084 Erfurt

fon ..: 0361 77519510

email : redaktion@seonicals.de

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