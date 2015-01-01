DJ Dona: Groove and Vibes pur – Funk & Soul der 70er, 80er und 90er in 432Hz

DJ Dona – Groove, Funk & Soul DJ aus Hamburg. Highlights der 70er bis heute in 432Hz. Für Events mit Stimmung, Stil und guter Energie. Jetzt buchen: https://dona.dj

DJ Dona aus Hamburg steht für stilvollen Sound, gute Stimmung und groovige Beats. Sein Repertoire reicht von den besten Partyklassikern und Clubhits der 70er, 80er und 90er bis zu den schönsten Songs der 2000er bis heute. Ob Gartenparty, Firmenfeier, Hochzeit oder anderer Anlass – mit DJ Dona wird jede Veranstaltung stimmungsvoll, tanzbar und entspannt.

Groove trifft Klasse:

Spezialisiert ist er auf Funk und Soul der 70er, 80er und 90er Jahre, ergänzt durch die Hits der letzten Jahrzehnte.

Leistungen im Überblick:

o Auflegen mit Musikwünschen

o Persönliche Vorabsprachen & Treffen inklusive

o Sound-, Licht- und Nebeltechnik

o Gute Stimmung und klare Kommunikation garantiert

o Einsatzgebiet: Hamburg + ca. 200 km Umkreis

Music was his first love:

„Musik muss grooven und Spaß machen.“ Als Besonderheit legt DJ Dona seine Musik in der harmonischen 432-Hz-Frequenz auf – ein Klang, der von vielen als besonders angenehm und „rund“ empfunden wird. Seine Spezialität: Groovige Musik, die zum Tanzen einlädt und das Publikum mitreißt.

Er sieht es als seine Aufgabe, Menschen mit Musik in die Freude zu bringen – mit Rhythmus, Gefühl und einem sicheren Gespür für Atmosphäre.

Einflüsse & musikalische Wurzeln:

DJ Donas musikalisches Gespür wurde früh geprägt – durch Bands wie The Police, Fleetwood Mac, Toto, Mr. Mister oder Al Jarreau. Dieser Mix aus Melodie, Groove und handgemachtem Sound spiegelt sich bis heute in seinen Sets wider – mit viel Liebe zum Detail und einem besonderen Ohr für Qualität.

Weitere Besonderheiten:

o Musikalische Verbindung des Besten vom Alten mit dem Besten vom Neuen

o Originalaufnahmen in CD-Qualität statt Coverversionen

o Jahrgang 1980 – mit angeborenem Gespür für die 70er

o Sorgfältige Vorbereitung jedes Gigs & absolute Verlässlichkeit.

DJ Dona geht auf individuelle Wünsche ein, stimmt das Set mit den Veranstaltern ab und ermöglicht bei Bedarf eine Vorauswahl an Songs, Künstlern und Genres – damit das Event genau den gewünschten musikalischen Charakter bekommt.

Karrierehöhepunkt: Aftershowparty Speakerstar Slam 2023:

Ein besonderer Meilenstein war seine Buchung als DJ für die Aftershowparty des Finales von Germany’s Next Speakerstar im Jahr 2023 in Frankfurt: Ein energiegeladener Abend mit toller Stimmung und starkem Echo. DJ Dona sorgte mit seinem Gespür für den richtigen Sound zur richtigen Zeit für eine stimmungsvolle und stilvolle Party.

Musik mit Gefühl:

DJ Dona ist besonders gut darin, die Stimmung des Publikums zu erspüren und die Musik darauf abzustimmen. Diese empathische Herangehensweise sorgt für besondere Momente, echte Feierlaune und gute Energie.

Musik-Kenner und -Sammler:

Als aktiver Musiker und Sohn eines Berufsmusikers sammelt DJ Dona seit seiner Kindheit schöne Musik, sortiert und strukturiert sie. Um sie zu teilen und anderen eine Freude zu machen.

Kundenstimme:

„Ich wollte gar nicht tanzen – aber deine Musikauswahl hat mich total abgeholt! Ich fühlte mich in meine Jugend zurückversetzt. Danke für dieses Erlebnis!“ – Jolanda P., Schweiz.

Jetzt buchen oder Presseinfos anfordern. DJ Dona freut sich über Ihre Anfrage.

Planen Sie eine Feier oder ein besonderes Event? Dann sichern Sie sich jetzt den passenden Sound für großartige Stimmung.

