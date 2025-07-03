Do Physio unterstützt Läuferinnen und Läufer beim Esslinger Lauf 2025

Do Physio demonstrierte ihre Ausbildungsqualität beim Esslinger Lauf, wo angehende Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten erfolgreich Verletzungsprävention und Regenerationsförderung betrieben.

Die Do Physio | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten- und Massage-Schule e.V. stellte ihre Kompetenz eindrucksvoll unter Beweis, als angehende Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten beim Esslinger Lauf am 03. Juli 2025 im Einsatz waren. Die Auszubildenden unterstützten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Laufveranstaltung professionell und trugen maßgeblich dazu bei, Verletzungen zu vermeiden und die Regeneration der Sportlerinnen und Sportler zu fördern.

Ganzheitliche Betreuung für Ausdauersportlerinnen und -sportler

Der Fokus der physiotherapeutischen Betreuung lag nicht ausschließlich auf der Verletzungsprävention. Die angehenden Fachkräfte setzten ihre erworbenen Kenntnisse ein, um aktiv die Regenerationsprozesse der Läuferinnen und Läufer zu unterstützen. Diese ganzheitliche Herangehensweise zeigt das breite Spektrum moderner Physiotherapie auf, die weit über die reine Behandlung von Beschwerden hinausgeht und präventive sowie leistungsfördernde Maßnahmen umfasst.

Teamgeist und fachliche Expertise im Mittelpunkt

Besonders hervorzuheben ist die professionelle Arbeitsweise der Auszubildenden, die durch eine gelungene Kombination aus fundiertem Fachwissen, empathischem Umgang sowie ausgeprägtem Teamgeist überzeugte. Diese Eigenschaften bilden das Fundament einer qualitativ hochwertigen physiotherapeutischen Ausbildung und spiegeln die Werte der Bildungseinrichtung wider.

Kontinuierliches Engagement bei Sportveranstaltungen

Die Teilnahme am Esslinger Lauf stellt keinen Einzelfall dar. Bereits beim Stuttgarter Lauf am 25. Mai 2025 waren Auszubildende der Schule erfolgreich im Einsatz. Diese regelmäßige Präsenz bei regionalen Laufveranstaltungen unterstreicht das Engagement für die praktische Anwendung erworbener Kenntnisse und die enge Vernetzung mit der lokalen Sportgemeinschaft.

Ausbildungsqualität durch praxisnahe Erfahrungen

Die Einsätze bei Sportveranstaltungen wie dem Esslinger Lauf bieten den angehenden Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten wertvolle Möglichkeiten, ihr theoretisches Wissen in realen Situationen anzuwenden. Diese praxisorientierten Erfahrungen ergänzen die schulische Ausbildung optimal und bereiten die Studierenden gezielt auf ihre zukünftige berufliche Tätigkeit vor.

Kontakt und weitere Informationen

Interessentinnen und Interessenten, die mehr über die Ausbildungsmöglichkeiten an der Do Physio | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten- und Massage-Schule e.V. erfahren möchten, können jederzeit Kontakt mit der Schule aufnehmen. Die Bildungseinrichtung mit Sitz in der Fellbacher Straße 115 in 70736 Fellbach im Großraum Stuttgart bietet umfassende Beratungen zu den verschiedenen Ausbildungswegen in der Physiotherapie und informiert über die Voraussetzungen für eine erfolgreiche berufliche Laufbahn in diesem Bereich.

