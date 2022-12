Dr. Reuter Investor Relations: Intelligente Bewässerungslösungen: Nordamerikanischer Markt verspricht hohes Wachstumspotenzial für Water Ways

Water Ways Technology (ISIN: CA9411881043) ist ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie aus Israel, der landwirtschaftlichen Erzeugern Lösungen für die Bewässerung anbietet. Mit 138 abgeschlossenen Projekten hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, landwirtschaftliche Technologie weltweit zugänglich zu machen. Kürzlich sprach The Market Herald (TMH) mit dem Direktor des Unternehmens, Ronnie Jaegermann, um mehr über das Unternehmen zu erfahren.

TMH: Könnten Sie uns zunächst den Hintergrund des Unternehmens und die fortschrittliche Agrartechnologie, die Sie anbieten, erläutern?

RJ: Water Ways Technology ist ein in Israel ansässiges Technologieunternehmen, das sich auf eine Sache konzentriert: die Bereitstellung intelligenter Bewässerungsprojekte für Landwirte auf der ganzen Welt. Mit intelligenter Bewässerung meine ich, dass wir die Technologie der Tropfbewässerung einsetzen, d. h. anstatt ein Feld irgendwo auf der Welt mit Wasser zu bewässern, bringen wir Schläuche in der Nähe der Pflanzen oder der Pflanzenwurzeln an. Diese Schläuche haben kleine Löcher, und Wasser und Dünger werden durch die Schläuche transportiert und in die Wurzel einer Pflanze getropft. Mit diesem System können wir etwa 90 % des Bewässerungswassers und etwa 30 % der Düngemittel einsparen. Dies ist eine sehr umweltfreundliche Methode.

Der größte Teil des Trinkwasserverbrauchs in der Welt, über 70 %, entfällt auf die Bewässerung, und raten Sie mal, was in der Welt passiert? Wasser wird immer knapper. Wir haben Hitzewellen. Die Landwirte müssen bewässern, um uns mit Lebensmitteln zu versorgen, und wir haben die beste und wassersparendste Methode der Welt. Sie basiert auf israelischer Technologie, und sie bewirkt noch etwas. Der Landwirt hat viel bessere Erträge, wenn er die Tropfbewässerung einsetzt, weil die Pflanze genau die Menge an Wasser und genau die Menge an Dünger oder Nahrung benötigt, die sie braucht. Nicht mehr und nicht weniger. Diese Systeme sind vollständig computergesteuert. Sie können über Satelliten oder GPS vom iPhone aus gesteuert werden. Es handelt sich um eine vollständig geschlossene Computersteuerung mit einer sehr intelligenten Software, die umfangreiche Daten über das Klima, den Boden, die Pflanze selbst, Tag und Nacht erhält, und all diese Parameter werden in das Steuerungssystem eingegeben. Es ist ein sehr intelligentes und einzigartiges System.

TMH: Als Unternehmen entwerfen, liefern, installieren und warten Sie Bewässerungssysteme. Ist das etwas, worauf Sie stolz sind, und was ist der Grund dafür, dass Sie alles von Anfang bis Ende selbst machen?

RJ: Nun, wir machen nicht alles von Anfang bis Ende selbst. Wir beschaffen ein intelligentes Bewässerungssystem, das aus etwa tausend Komponenten besteht. Es spielt keine Rolle, ob es sich um 20 Hektar oder tausend Hektar handelt, aber es gibt viele Komponenten. Wir beschaffen die Komponenten und bauen sie zusammen, wir sind ein Systemhaus, wenn Sie so wollen. Wie IBM bieten wir den Landwirten Lösungen an, keine Hardware, und das Klügste, was wir tun, ist Planung. Wir wissen seit 20 Jahren, wie man Bewässerungssysteme anlegt. Wir kennen die Pflanzen, wir kennen die Landwirtschaft, und das, was uns zum Erfolg verhilft, ist das fortgeschrittene Wissen, das wir über die Bewässerung und den Anbau verschiedener Pflanzen haben.

TMH: Sie haben erfolgreich Projekte in der ganzen Welt installiert, und das Unternehmen expandiert jetzt auch nach Kanada. Können Sie uns die Bedeutung dieses weltweiten Wachstums erläutern?

RJ: Wir haben das Unternehmen 2019 an die Börse gebracht mit der Absicht, ein großes, bedeutendes Bewässerungsunternehmen aufzubauen. Wir versuchen, dies mit zwei Arten von Wachstumsfaktoren zu erreichen. Der erste ist das organische Wachstum durch unser eigenes Verkaufspersonal, aber wir wachsen auch durch geografische Fusionen und Übernahmen. Die erste Akquisition erfolgte, als wir unser Geschäft in Kanada aufnahmen, indem wir einen kanadischen Bewässerungsanbieter erwarben, der ein kleines Unternehmen im Süden von London, Ontario, mit einem Umsatz von etwa 2 Millionen Dollar pro Jahr hatte und praktisch kostendeckend arbeitete. Wir haben die Vermögenswerte dieses Unternehmens erworben. Der CEO blieb, weil er viel mit der kanadischen Landwirtschaft zu tun hatte, und er leitet das Unternehmen jetzt noch. Innerhalb von zwei Jahren konnten wir den Umsatz des Unternehmens von 2 Mio. CAD$ auf 6 Mio. CAD$ oder eher 6,5 Mio. CAD$ steigern. Das ist in etwa die Strategie, die wir verfolgen. Wir suchen uns einen Markt. Wir suchen uns einen guten Unternehmer. Wir kaufen entweder hundert Prozent unseres Unternehmens oder 51 % des Unternehmens, und auf diese Weise expandieren wir weltweit. Vor etwa einem Monat haben wir dasselbe in Chile getan.

TMH: Könnten Sie einige Details zu einigen der wichtigsten Projekte oder Installationen der letzten Zeit nennen?

RJ: Das wichtigste Geschäft, das wir in diesem Jahr abgeschlossen haben, ist die Übernahme eines unserer Kunden in Chile, eines Projektanbieters für die chilenische Landwirtschaft. Das Unternehmen hat einen Marktanteil von etwa 15 % in Chile und beschäftigt etwa 40 Mitarbeiter, alles Ingenieure und Agronomen. Sie bieten Bewässerungsprojekte für Chile und Landwirte an, und wir haben das Unternehmen übernommen. Wir haben die Übernahme vor etwa einem Monat abgeschlossen. Das Unternehmen hatte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa 8 Mio. US$, das sind heute wahrscheinlich 10/10,5 innerhalb von 10 % EBIDTA, und wir haben das Unternehmen für 2 Mio. CAD$ und eine Million in Aktien erworben. Ich denke, das ist ein sehr gutes Geschäft. Wir haben 51 % des Unternehmens erworben, so dass der derzeitige CEO noch 49 % besitzt. Das ist unsere Strategie, denn der CEO des Unternehmens muss mindestens fünf Jahre dabei bleiben, weil es sich um ein Beziehungsgeschäft handelt, und zusammen mit dem Unternehmen haben wir sein Beziehungsgeschäft mit Chile und den Landwirten übernommen. Wir werden ein starkes Standbein in Südamerika haben, das für uns ein wichtiger AG-Markt ist. Wir werden in den kommenden Jahren nach Argentinien und Brasilien gehen, und das ist ein Teil der Wachstumsfaktoren des Unternehmens.

TMH: Bevor wir zum Schluss kommen, gibt es noch etwas, das Sie den Investoren über Water Ways mitteilen möchten?

RJ: Water Ways ist traditionell sehr dominant auf den Märkten im Osten und in den Ländern der Dritten Welt. Wir haben eine Tochtergesellschaft in China, die aufgrund der Schließungen in China ein wenig unter dem Coronavirus gelitten hat. Wir haben ein bedeutendes Geschäft in dem afrikanischen Land Äthiopien. Wir haben gute Geschäfte in Usbekistan, das in Zentralasien liegt, einem Land der ehemaligen Sowjetunion, und wir haben traditionell gute Geschäfte in Südamerika, in Peru, Chile und anderen Ländern. Aber unser Ziel für die nächsten Jahre ist es, den nordamerikanischen Markt zu erobern. Wir haben eine Tochtergesellschaft in Kanada gegründet. Die Umsätze verdoppeln sich fast jedes Jahr, und unsere größten Hoffnungen liegen auf dem US-Markt, wo wir unserer Meinung nach unser Know-how und unseren historischen Erfolg bei der Einführung israelischer Technologie, insbesondere der Tropfbewässerungstechnologie, mit intelligenter Bewässerung für Landwirte einbringen können. Wir haben außerdem festgestellt, dass es sowohl auf dem kanadischen als auch auf dem amerikanischen Markt einen großen Bedarf dafür gibt, und es ist tatsächlich einfacher für uns, in Nordamerika zu arbeiten, denn, raten Sie mal? Die Sprache ist Englisch, und jeder kann jeden verstehen. Im Gegensatz dazu ist es im Spanischen oder in einigen afrikanischen Dialekten, im Chinesischen, viel, viel schwieriger. Unser blauer Himmel ist also Nordamerika. Dort wollen wir in den nächsten Jahren wachsen.

Das Interview ist am 24. Dezember 2022 online auf The Market Herald erschienen: themarketherald.ca/water-ways-technology-helping-with-the-global-water-crisis-2022-11-24/?utm_source=stockhouse.com&utm_medium=widget&utm_campaign=stockhouse.com%7Cwebpart_opinion%7Cquote_tab Für die Übersetzung wird keine Haftung übernommen.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

