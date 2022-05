Dr. Reuter IR: Water Ways Technologie – Absatzmarkt China

Water Ways ist u.a. in China aktiv. Wir sprachen mit Herrn Ronnie Jaegermann, Direktor von Water Ways Technologies über diesen riesigen Markt sowie die Akquise eines langjährigen Kunden.

Ronnie Jaegermann, Direktor Water Ways Technologies

Das Video-Interview kann hier im Original eingesehen werden: small-microcap.eu/22-04-2022-interview-mit-ronnie-jaegermann-director-water-ways-technologies-teil-2/

Water Ways vermeldete kürzlich ein drittes Projekt in China über die chinesische Tochter IRRI-AL TAL (Shanghai). Wie ist Water Ways in China aufgestellt?

Ronnie Jaegermann: Wir haben eine Direktvertriebsniederlassung in China, die wir vor etwa eineinhalb Jahren gegründet haben. China ist ein riesiger Markt und wir haben bisher nur geringe Marktanteile. Ich bin mir derzeit nicht sicher, ob wir uns auf diesen Markt konzentrieren werden, so wie wir uns auf Nordamerika konzentrieren, aber wir haben einen sehr guten chinesischen Vertriebspartner. Er macht einen unglaublichen Job. Aber wenn Sie mich fragen, werden wir in fünf Jahren in Nordamerika viel größer sein als in China.

Wie beurteilt Water Ways den Absatzmarkt in China insgesamt? Wird China nach Einschätzung von Water Ways künftig eine große Rolle als Absatzmarkt spielen?

Ronnie Jaegermann: Wir verkaufen derzeit in China auf einer Basis von etwa eineinhalb bis zwei Millionen Dollar. Wir glauben, dass wir dies in den kommenden Jahren verzehnfachen können. Aber unsere Strategie ist eher, uns auf Nordamerika zu konzentrieren.

Water Ways plant die Akquise von Hidrotop, einem chilenischen Anbieter für intelligente Bewässerung. Welche Strategie steckt hinter diesem Ankauf, u.a. in Bezug auf Chile, Argentinien oder Lateinamerika?

Ronnie Jaegermann: Hidrotop war ein langjähriger Kunde von Water Ways. Wir haben Hidrotop in den letzten 10 Jahren mit intelligenten Bewässerungskomponenten beliefert. Sie haben ihrerseits Projekte in ganz Chile und Argentinien entworfen. Sie passen perfekt zu uns, denn sowohl Chile als auch Argentinien sind große Märkte für unsere Produkte. Wir können keine genauen Zahlen nennen, aber wir gehen davon aus, dass die Übernahme bis Ende April abgeschlossen sein wird. Zu diesem Zeitpunkt werden wir auch die Zahlen von Hitter Talk und den Beitrag zum Jahr 2022 bekannt geben. Es ist eine großartige Übernahme für uns, wir kennen das Unternehmen sehr gut und es ist einfach großartig, es unter dem Dach von Water Ways zu vereinen.

Welche Stärken bring Hidrotop mit und wo kann Hidrotop Water Ways eventuell sogar ergänzen?

Ronnie Jaegermann: Es ist wirklich ein Teil unserer natürlichen Verkaufspipeline, weil wir an diese Kunden verkaufen, die Hidrotop direkt ansteuert, so dass wir tatsächlich Top-Line und Gewinne von dort akquirieren, sie würden, sagen wir, ein paar hunderttausend Dollar pro Jahr von uns kaufen. Jetzt werden wir sehen, wie hoch die Einnahmen, die gesamten Einnahmen und die Gewinne der Gruppe sein werden.

Über Water Ways Technologies

Water Ways Technologies Inc. (ISIN: CA9411881043) ist über seine Tochtergesellschaften ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der landwirtschaftlichen Erzeugern Lösungen für die Wasserbewässerung anbietet. Water Ways Technologies konkurriert auf dem globalen Markt für Bewässerungssysteme mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung von Lösungen für kommerzielle Anwendungen in den Segmenten Mikro- und Präzisionsbewässerung des Gesamtmarktes. Gegenwärtig stammen die Haupteinnahmen von Water Ways Technologies aus den folgenden Geschäftsbereichen: (i) Geschäftseinheit Projekte und (ii) Geschäftseinheit Komponenten- und Geräteverkauf. Water Ways Technologies nutzt die Chancen, die sich durch Mikrobewässerung und intelligente Bewässerung ergeben, und leistet gleichzeitig einen positiven Beitrag für die Gesellschaft, indem es diese Technologien einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich macht, insbesondere in Entwicklungsländern wie Afrika und Lateinamerika und in entwickelten Märkten wie China und Kanada. Zu den Bewässerungsprojekten von Water Ways Technologies gehören Weinberge, Baumwollfelder, Apfel- und Orangenplantagen, Blaubeeren, medizinischer Cannabisanbau, Kühlräume für Frischwaren und vieles mehr in über fünfzehn Ländern.

Für die Übersetzung des im Original englischen Interviews wird keine Haftung übernommen.

Water Ways Technologies

ISIN: CA9411881043

WKN: A3CRRX

www.water-ways-technologies.com

Land: Kanada

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

