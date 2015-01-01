  • Drogenkonsum in der Schweiz: Wann ein Eintrag ins Strafregister droht – Aufklärung durch medictest Diagnostik

    Ein Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz kann in der Schweiz weitreichende Folgen für Karriere und Mobilität haben. Doch nicht jedes Delikt führt zwangsläufig zu einem Eintrag im Strafregister.

    BildUnsicherheit ist ein ständiger Begleiter, wenn es um das Thema Drogenkonsum und dessen rechtliche Konsequenzen geht. Viele Schweizerinnen und Schweizer wissen nicht genau, ab wann ein Delikt im Privatauszug des Strafregisters erscheint und somit für potenzielle Arbeitgeber sichtbar wird. Die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes oder Problemen bei der Einbürgerung ist oft gross.

    Um dieser Unsicherheit mit Fakten zu begegnen, hat medictest Diagnostik, ein führender Schweizer Anbieter für In-vitro-Diagnostika, einen umfassenden Leitfaden veröffentlicht. Unter dem Titel „Drogendelikte & Strafregister Schweiz“ beleuchtet das Unternehmen die aktuelle Rechtslage des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG).

    Wissen statt Mythen Der neue Fachbeitrag auf www.sicher-testen.ch adressiert die häufigsten Fragen der Bevölkerung:

    * Die kritische Grenze: Wo endet eine bloße Übertretung (die oft nur mit einer Ordnungsbusse geahndet wird) und wo beginnt das Vergehen, das einen Strafregistereintrag nach sich zieht?
    * Substanz-Unterschiede: Wie differenziert das Gesetz bei Hanf im Vergleich zu anderen Substanzen?
    * Löschfristen: Wie lange bleiben Einträge bestehen?

    „Unser Ziel ist nicht nur die Bereitstellung hochwertiger Diagnostik, sondern auch die präventive Aufklärung“, erklärt Davide Iuorno von medictest Diagnostik. „Wer die rechtlichen Konsequenzen kennt, handelt verantwortungsbewusster. Zudem bieten wir Möglichkeiten zur Eigenkontrolle, damit Personen im Zweifel – etwa vor dem Autofahren – ihren Status verlässlich prüfen können, bevor es zu Konflikten mit dem Gesetz kommt.“

    Der vollständige Artikel ist ab sofort abrufbar unter: https://www.sicher-testen.ch/de/drogendelikte-strafregister-schweiz/

    medictest Diagnostik ist ein Schweizer Fachhändler und Importeur für medizinische Schnelltests. Das Unternehmen mit Sitz in Frauenfeld versorgt sowohl professionelle Anwender (Ärzte, Apotheken, Kliniken) als auch Privatpersonen mit zertifizierten In-vitro-Diagnostika.

