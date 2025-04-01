Ledgerpilot.io erweitert nach erfolgreichem Launch seine Plattform für die Wertpapierverbuchung

Ledgerpilot.io verzeichnet seit seiner Gründung im Juli ein starkes Wachstum und erweitert seine Plattform um die automatisierte Wertpapierverbuchung von Gewinn- und Verlusttransaktionen.

München, Dezember 2025 – Das FinTech Ledgerpilot.io zieht nur wenige Monate nach seiner Gründung im Juli eine durchweg positive Bilanz. Die Plattform, die mit der automatisierten Aufbereitung von Kapitalflussdaten gestartet ist, hat in kurzer Zeit eine hohe Marktnachfrage ausgelöst und gezeigt, wie groß der Bedarf nach einer verlässlichen, DATEV-kompatiblen Lösung für Trading GmbHs und Steuerberater tatsächlich ist. Seit dem Start steigt die Zahl der Nutzer kontinuierlich, dass Ledgerpilot.io ein zentrales Problem im Umgang mit komplexen Wertpapierbuchen löst.

Auf Basis dieser Entwicklung wurde das Produkt bereits erweitert. Neben Kapitalflüssen unterstützt Ledgerpilot.io jetzt auch die automatisierte Verbuchung von Gewinn- und Verlustpositionen. Damit entsteht ein durchgängiger Datenservice, der es Unternehmen ermöglicht, Handelsaktivitäten vollständig, sauber strukturiert und ohne manuelle Nacharbeit in ihre Buchhaltung zu überführen. Die Erweiterung schließt eine wesentliche Lücke im Markt und erhöht die Effizienz sowohl für Trader als auch für Buchhaltungen.

„Wir haben Ledgerpilot.io entwickelt, weil Trading GmbHs und ihre Buchhaltung mit enormem Aufwand kämpfen“, sagt Tillmann Gmelin, Gründer von Ledgerpilot.io. „Schon in den ersten Wochen haben uns die Nutzer gezeigt, wie dringend sie eine solche Lösung benötigen. Dass wir jetzt zusätzlich die G&V-Transaktionen automatisieren können, ist ein wichtiger Schritt – und genau zur richtigen Zeit, denn viele Unternehmen bereiten aktuell ihre Jahresabschlüsse für 2026 vor.“

Der Jahreswechsel markiert für viele vermögensverwaltende Gesellschaften eine Phase intensiver Datensichtung und Abstimmung. Ledgerpilot.io bietet dafür die Grundlage, da sämtliche Tradingtransaktionen in konsistenter Form bereitgestellt werden und Steuerberater so erheblich entlastet werden. Die Plattform versteht sich als technischer Datenservice, der Prozesse vereinfacht und Fehler reduziert.

Mit dem starken Wachstum seit dem Sommer und der erweiterten Funktionsbreite setzt Ledgerpilot.io ein klares Zeichen: Die Automatisierung von Wertpapierverbuchung ist zu einem Effizienztreiber geworden – und der Bedarf wird 2026 weiter steigen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ledgerpilot.io eine Marke der Presight4 GmbH

Herr Tillmann Gmelin

Josephsburgstrasse 183

81825 München

Deutschland

fon ..: 089 37 41 66 37

web ..: https://www.ledgerpilot.io

email : mail@ledgerpilot.io

Ledgerpilot.io ist ein spezialisiertes FinTech aus München, das die automatisierte Aufbereitung und Verbuchung von Wertpapiertransaktionen für Trading GmbHs, vermögensverwaltende Gesellschaften und Steuerberater ermöglicht. Die Plattform konvertiert komplexe Brokerdaten – darunter Kapitalflüsse sowie Gewinn- und Verlusttransaktionen – in vollständig DATEV-kompatible Buchungsstapel auf Basis des SKR04. Ledgerpilot.io versteht sich als technischer Datenservice, der Arbeitsaufwände reduziert, Fehlerquellen eliminiert und eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Tradern und Steuerkanzleien ermöglicht. Seit der Gründung im Jahr 2025 wächst Ledgerpilot.io und etabliert sich als Automationslösung im Bereich der Wertpapierverbuchung.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

