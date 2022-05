Drohnentechnologie und Rohstoffe

Die zunehmende Zahl von Drohnen ist nur ein Aspekt, der zu einer größeren Nachfrage nach Batteriemetallen führt.

Auch im Bergbau nimmt der Einsatz von Drohnen zu. Arbeitsabläufe und Betriebsabläufe digitalisieren, Effizienz und Sicherheit erhöhen, dafür sorgen zunehmend Drohnen. Sie können Menschenmengen kontrollieren, bei Such- und Rettungsaktionen helfen, beim Schutz von Wildtieren agieren und vieles mehr. Bergwerke können überwacht werden und die Drohnen können auch Luftbilder und Kartenbereiche liefern. Der Bergbausektor hat den Wert des Drohneneinsatzes erkannt, auch um Menschen von gefährlichen und sich wiederholenden Aufgaben zu befreien und die Sicherheit zu optimieren. Untertage können die kleinen Helfer in unerforschte Gebiete vordringen, in alte Abbaugebiete oder verlassene Minenschächte. Selbst die schwierigsten und unzugänglichsten Bereiche können so visualisiert und kartiert werden.

Drohnen und auch bodengestützte Roboter erobern die Welt, auch den Bergbau, besonders in traditionellen Metall- und Goldminen. Die Roboter können etwa kriechen, Hindernisse wie Treppen überwinden und Nutzlasten tragen. Ausgestattet mit Infratot- oder Wärmebildkameras können auch nachts und unter widrigen Bedingungen Bilder gemacht werden oder Überwachungsbereiche kontrolliert werden. Gerade für Sicherheitsanwendungen, beispielsweise um Diebstähle zu verhindern, eignet sich der Einsatz von Drohnen. Schnell und leise können sie von einer kleinen Crew eingesetzt werden. Möglich ist dies und viele andere neue Technologien durch die Verwendung von Lithium-Ionen-Akkus. Diese brauchen unter anderem das oft schon händeringend gesuchte Lithium. Dieses haben Bergbaugesellschaften wie Alpha Lithium oder ION Energy in ihren Projekten.

Alpha Lithium – https://www.youtube.com/watch?v=xpf-56YHSy0&t=3s – ist einer der Größten im berühmten Lithium-Dreieck in Argentinien. Hier gibt es sehr hochgradiges Lithium. Der Produktionsbeginn ist nicht mehr weit.

ION Energy – https://www.youtube.com/watch?v=M9G_h_6RzJk – verfügt in der Mongolei über zwei Lithium-Projekte. Auch hier ist das Lithium von hochwertiger Qualität. Und Asien als zukünftiger Abnehmer ist nah.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Alpha Lithium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/alpha-lithium-corp/ -).

