E-Scooter brauchen neue Kennzeichen

Mit dem leisen E-Scooter durch unsere Kommunen zu rauschen, gehört inzwischen fest zum Stadtbild.

Meistens sind sie klein und unscheinbar- aber trotzdem unverzichtbar und vor allem in der Straßenverkehrsordnung vorgeschrieben. Die Kennzeichen für motorisierte Zweiräder. Dazu gehören inzwischen auch die E-Scooter. Mofas sowieso. Mit dem leisen E-Scooter durch unsere Kommunen zu rauschen, gehört inzwischen fest zum Stadtbild. Vor allem natürlich in größeren Städten. Je beliebter die Flitzer werden, desto häufiger ereignen sich logischerweise auch Unfälle. Alleine im Jahr 2022 sind die Unfallzahlen mit Verletzten mit diesen Kleinstfahrzeugen um 48 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das kann für den Verursacher so richtig teuer werden.

Darum sind die von den Versicherungen ausgegebenen Kennzeichen auch so wichtig. Zum 1. März 2024 müssen diese kleinen Nummernschilder erneuert werden. Dafür bietet die Versicherung GVV-Direkt traditionsgemäß einen günstigen und zugleich kundenfreundlichen Service an. Die Haftpflichtversicherung kostet nur ab 39 EUR im Jahr, die Teilkasko (bei 150 EUR Selbstbeteiligung) ab 74 EUR. Das neue ab März verpflichtende Kennzeichen kann man schnell und einfach online bestellen: https://www.gvv-direkt.de/produkte/kfz-versicherung/e-scooter-versicherung. GVV-Direkt schickt dieses dann kostenfrei per Post an den Kunden. Und das in Windeseile.

„Dazu“, so erklärt GVV-Vorstandschef Wolfgang Schwade, „ist das besondere Plus bei uns: Wer zwei volle Jahre mit seinem E-Scooter oder auch seinem Mofa unfallfrei unterwegs war und das motorisierte Zweirad auf seinen Namen bei uns versichert hat, kann dann zu deutlich günstigeren Konditionen auch seinen PKW oder sein Motorrad bei uns versichern.“

Für weitere Informationen ist GVV direkt so zu erreichen: 0221/4893-555.

