Ein Genussmoment auf Hannovers Wochenmärkten: Der Marktwagen des „Lüneburger Nudelkontors“

Genuss für alle Sinne: Handgemachte Pasta, kreative Saucen und regionale Zutaten – Hannovers Wochenmärkte werden zum kulinarischen Erlebnis.

Erleben Sie ein besonderes kulinarisches Abenteuer auf Hannovers Wochenmärkten, wenn der 6 Meter lange Marktwagen des „Lüneburger Nudelkontors“ mit seinem umfangreichen Angebot an hausgemachter Pasta Ihre Sinne verführt. Unter der fachkundigen Leitung von Inhaber Arno Fröhlich und seinem motivierten Team wird der Wagen dreimal pro Woche zur gastronomischen Anlaufstelle für Pasta-Liebhaber.

Frische Pasta, die begeistert

In der vielfältigen Welt handgemachter Pasta bildet unser Sortiment das Herzstück unserer kulinarischen Kreationen. Von zeitlosen Klassikern wie traditionellen Spaghetti bis zu kreativen Ravioli- und Tortellini-Kreationen – wir bieten eine Auswahl, die selbst höchste Ansprüche erfüllt. Dabei achten wir besonders auf die sorgfältige Auswahl bester Zutaten, um konstant hohe Qualität und unverwechselbaren Geschmack zu garantieren. Tauchen Sie ein in die Welt unserer hausgemachten Pasta und erleben Sie, wie traditionelle Handwerkskunst auf innovative Geschmackskombinationen trifft.

Lokal, frisch, köstlich

Gehen Sie mit uns auf eine kulinarische Entdeckungsreise, die weit über die Pasta hinausgeht. Neben verschiedenen Nudelsorten umfasst unser Angebot auch eine erlesene Auswahl hausgemachter Saucen. Jede Sauce ist perfekt auf unsere Pasta abgestimmt – von klassischen Tomatensaucen bis hin zu raffinierten Pesto-Varianten. Lassen Sie sich von der Harmonie aus frischer Pasta und meisterhaft komponierten Saucen verzaubern.

Besuchen Sie unseren Marktwagen

Erleben Sie die besondere Verbindung von Frische und Geschmack auf Hannovers Wochenmärkten. Unser Marktwagen, liebevoll betreut von Arno Fröhlich und seinem Team, lädt Sie ein, die kulinarische Vielfalt des „Lüneburger Nudelkontors“ in vollen Zügen zu genießen. Gönnen Sie sich eine Auszeit und entdecken Sie die köstlichen Spezialitäten, die wir für Sie bereithalten.

Freuen Sie sich auf ein unvergessliches Geschmackserlebnis – frisch, authentisch und regional auf Hannovers Wochenmärkten!

Beliebteste Pastasorten in Deutschland

Wir wissen genau, was unsere Kundinnen und Kunden lieben – und die Zahlen bestätigen es: Über 36 % bevorzugen klassische Spaghetti, gefolgt von Makkaroni (13,10 %) und Lasagne (12,83 %). Das zeigt, dass traditionelle Pastasorten nach wie vor am meisten geschätzt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lüneburger Nudelkontor

Herr Arno Fröhlich

Auf dem Kauf 1

21335 Lüneburg

Deutschland

fon ..: 04131 – 3 14 69

fax ..: 04134 – 6241

web ..: http://www.lueneburger-nudelkontor.de

email : pr@dsa-marketing.ag

