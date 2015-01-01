  • Ein Genussmoment auf Hannovers Wochenmärkten: Der Marktwagen des „Lüneburger Nudelkontors“

    Genuss für alle Sinne: Handgemachte Pasta, kreative Saucen und regionale Zutaten – Hannovers Wochenmärkte werden zum kulinarischen Erlebnis.

    Erleben Sie ein besonderes kulinarisches Abenteuer auf Hannovers Wochenmärkten, wenn der 6 Meter lange Marktwagen des „Lüneburger Nudelkontors“ mit seinem umfangreichen Angebot an hausgemachter Pasta Ihre Sinne verführt. Unter der fachkundigen Leitung von Inhaber Arno Fröhlich und seinem motivierten Team wird der Wagen dreimal pro Woche zur gastronomischen Anlaufstelle für Pasta-Liebhaber.

    Frische Pasta, die begeistert

    In der vielfältigen Welt handgemachter Pasta bildet unser Sortiment das Herzstück unserer kulinarischen Kreationen. Von zeitlosen Klassikern wie traditionellen Spaghetti bis zu kreativen Ravioli- und Tortellini-Kreationen – wir bieten eine Auswahl, die selbst höchste Ansprüche erfüllt. Dabei achten wir besonders auf die sorgfältige Auswahl bester Zutaten, um konstant hohe Qualität und unverwechselbaren Geschmack zu garantieren. Tauchen Sie ein in die Welt unserer hausgemachten Pasta und erleben Sie, wie traditionelle Handwerkskunst auf innovative Geschmackskombinationen trifft.

    Lokal, frisch, köstlich

    Gehen Sie mit uns auf eine kulinarische Entdeckungsreise, die weit über die Pasta hinausgeht. Neben verschiedenen Nudelsorten umfasst unser Angebot auch eine erlesene Auswahl hausgemachter Saucen. Jede Sauce ist perfekt auf unsere Pasta abgestimmt – von klassischen Tomatensaucen bis hin zu raffinierten Pesto-Varianten. Lassen Sie sich von der Harmonie aus frischer Pasta und meisterhaft komponierten Saucen verzaubern.

    Besuchen Sie unseren Marktwagen

    Erleben Sie die besondere Verbindung von Frische und Geschmack auf Hannovers Wochenmärkten. Unser Marktwagen, liebevoll betreut von Arno Fröhlich und seinem Team, lädt Sie ein, die kulinarische Vielfalt des „Lüneburger Nudelkontors“ in vollen Zügen zu genießen. Gönnen Sie sich eine Auszeit und entdecken Sie die köstlichen Spezialitäten, die wir für Sie bereithalten.

    Freuen Sie sich auf ein unvergessliches Geschmackserlebnis – frisch, authentisch und regional auf Hannovers Wochenmärkten!

    Beliebteste Pastasorten in Deutschland

    Wir wissen genau, was unsere Kundinnen und Kunden lieben – und die Zahlen bestätigen es: Über 36 % bevorzugen klassische Spaghetti, gefolgt von Makkaroni (13,10 %) und Lasagne (12,83 %). Das zeigt, dass traditionelle Pastasorten nach wie vor am meisten geschätzt werden.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Lüneburger Nudelkontor
    Herr Arno Fröhlich
    Auf dem Kauf 1
    21335 Lüneburg
    Deutschland

    fon ..: 04131 – 3 14 69
    fax ..: 04134 – 6241
    web ..: http://www.lueneburger-nudelkontor.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    Lüneburger Nudelkontor
    Herr Arno Fröhlich
    Auf dem Kauf 1
    21335 Lüneburg

    fon ..: 04131 – 3 14 69
    web ..: http://www.lueneburger-nudelkontor.de
    email : pr@dsa-marketing.ag


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Tauchen Sie ein in den Genuss des „Lüneburger Nudelkontors“
      Erleben Sie handwerkliche Genussmomente: kreative Nudelideen, feine Spezialitäten und herzliche Atmosphäre im Herzen Lüneburgs....

    2. Genuss und Gastlichkeit: Hannovers Restaurants neu entdecken
      Finde angesagte Restaurants und kulinarische Geheimtipps in Hannover. Entdecke Genussmomente, Gastfreundschaft und vielfältige Küchen für jeden Geschmack....

    3. Moderne Apartments mit Blick auf die Lüneburger Heide
      Ein mehrtägiger Aufenthalt in der Lüneburger Heide ist eine großartige Idee, um sich mit Familie und Freunden zu entspannen....

    4. Von Weihnachtscircus bis Wintervarieté – Hannovers Showprogramm ist in der Adventszeit facettenreich
      Wenn sich Artistik und Weihnachtsstimmung verbinden, entsteht ein Fest für Augen und Sinne...

    5. Das Lüneburger StartUp „PobBits“ produziert gesunde, ohne Zuckerzusätze, vegane Snacks aus Hülsenfrüchten.
      PobBits sind ein veganer, proteinreicher Snack auf Linsenbasis. Wir hauchen der super gesunden Hülsenfrucht neues Leben ein und beweisen, dass Linsen keineswegs langweilig sein müssen!...

    6. Hannovers Clubkultur schläft nicht! Größte Silvesterparty Norddeutschlands im Kuppelsaal des HCC
      Tipps für Nachtschwärmer...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.