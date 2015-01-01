Tauchen Sie ein in den Genuss des „Lüneburger Nudelkontors“

Erleben Sie handwerkliche Genussmomente: kreative Nudelideen, feine Spezialitäten und herzliche Atmosphäre im Herzen Lüneburgs.

Seit 1987 steht das „Lüneburger Nudelkontor“ in Lüneburg für kulinarische Raffinesse – geprägt von der engagierten Führung Arno Fröhlichs. In diesem besonderen Ladenlokal kreiert ein Team von 15 motivierten Mitarbeitenden täglich frische Nudelvariationen, verlockende Antipasti und eine erlesene Auswahl feiner Delikatessen. Die Leidenschaft des Inhabers und die Qualität der ausgewählten Zutaten spiegeln sich in jedem Gericht wider – das wissen sowohl treue Stammgäste als auch spontane Besucher zu schätzen. Gönnen Sie sich täglich den Genuss der feinen Küche im „Lüneburger Nudelkontor“.

Entdecken Sie die Vielfalt im Nudelkontor!

Tauchen Sie ein in spannende Geschmackswelten – von frischen Nudelkreationen und verführerischen Antipasti über exquisite Süßwaren bis hin zu besonderen Spezialitäten wie Parmigiano Reggiano, Parmaschinken oder Fenchelsalami. Im Herzen Lüneburgs laden wir Sie ein zu einer kulinarischen Reise, die Arno Fröhlich und sein leidenschaftliches Team Tag für Tag mit viel Liebe zum Detail gestalten.

Ob Sie uns regelmäßig besuchen oder das Nudelkontor zum ersten Mal betreten – wir heißen Sie herzlich willkommen und freuen uns darauf, Ihren Gaumen mit unseren köstlichen Angeboten zu verwöhnen.

Unser vielfältiges Sortiment im „Lüneburger Nudelkontor“ umfasst unter anderem:

Frische Nudeln und Antipasti:

Täglich erwarten Sie hausgemachte Nudelspezialitäten und feine Antipasti. Arno Fröhlich legt großen Wert auf hochwertige Zutaten und frisches Gemüse, um stets beste Qualität zu gewährleisten.

Kulinarische Vielfalt:

Neben den beliebten Nudelgerichten und Antipasti bieten wir auch verführerische Desserts wie Tiramisu oder Panna Cotta. Kaffeeliebhaber kommen ebenfalls auf ihre Kosten – mit einer Auswahl aromatischer Kaffeespezialitäten.

Beliebt bei vielen:

Im Laufe der Jahre hat sich das „Lüneburger Nudelkontor“ einen festen Kundenstamm aufgebaut – bestehend aus langjährigen Stammgästen und begeisterten Laufkund*innen. Täglich genießen rund 100 Besucher die vielfältigen Speisen.

Engagement und Tradition:

Seit über drei Jahrzehnten stehen Qualität, Tradition und kulinarische Exzellenz im Mittelpunkt. Arno Fröhlich und sein Team arbeiten mit großem Einsatz daran, Ihnen jeden Tag köstliche Geschmackserlebnisse zu bieten.

Ganz gleich, ob Sie einen schnellen Snack suchen oder eine genussvolle Mahlzeit mit frischen Nudelkreationen bevorzugen – das „Lüneburger Nudelkontor“ hält eine breite Auswahl bereit, die jeden Gaumen erfreut.

Kontaktieren Sie uns und lassen Sie sich von der besonderen Atmosphäre und den köstlichen Speisen in unserem Lüneburger Ladenlokal überzeugen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lüneburger Nudelkontor

Herr Arno Fröhlich

Auf dem Kauf 1

21335 Lüneburg

Deutschland

fon ..: 0 4131 – 3 14 69

fax ..: 0 4134 – 6241

web ..: https://www.lueneburger-nudelkontor.de/

email : pr@dsa-marketing.ag

