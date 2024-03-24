-
SCHATTENFIX: Maßgeschneiderte Schattenspender für Terrasse, Balkon und Garten
Individuelle Markisen, Sonnenschirme und Sonnensegel mit persönlicher Planungshilfe und bundesweitem Service
Deutschland, 19. November 2025 – Mit SCHATTENFIX bekommen Hausbesitzer:innen, Gewerbetreibende und Kommunen ihren Sonnenschutz nicht „von der Stange“, sondern als individuell geplante Lösung: Das Unternehmen bietet seit mehreren Jahren hochwertige Markisen, Sonnenschirme und Sonnensegel-Anlagen nach Maß – inklusive persönlicher Beratung und Planungshilfe.
Ob gemütlicher Balkon, großzügige Terrasse, Außengastronomie, Kita oder Freibad: SCHATTENFIX entwickelt passgenaue Beschattungslösungen, die Komfort, Optik und Sicherheit vereinen.
Individuelle Beschattung statt Standardlösung
Im Mittelpunkt des Angebots stehen individuell konfigurierbare Markisen, Sonnenschirme und Sonnensegel, die exakt an die jeweilige Nutzungssituation angepasst werden:
Markisen als flexibler Sonnenschutz für Balkon und Terrasse – auf Wunsch elektrisch und mit Fernbedienung bedienbar.
Sonnenschirme in vielen Größen, Formen und Farben – als Mittelstock- oder Ampelschirm, für private Terrassen ebenso wie für die Gastronomie.
Sonnensegel und Anlagen nach Maß, die Sonnen-, Sicht- und Regenschutz kombinieren und ein modernes, maritimes Ambiente schaffen – bis hin zu Ganzjahres-Sonnensegeln für Schulen, Kitas oder Schwimmbäder.
Pergola-Markisen als Alternative zum Terrassendach mit stabilem Sonnen- und Regenschutz.
Kundinnen und Kunden können nicht nur aus zahlreichen Modellvarianten wählen, sondern auch Größen, Formen, Tuchfarben und auf Wunsch RAL-Farben für Metallteile individuell konfigurieren. So entsteht ein Sonnenschutz, der sich harmonisch in die Architektur und das Farbkonzept von Haus, Garten oder Gewerbeobjekt einfügt.
Persönliche Planungshilfe durch Sonnenschutz-Profis
Ein zentrales Unterscheidungsmerkmal von SCHATTENFIX ist die intensive Planungshilfe: Kunden können Fotos, Skizzen und Maße ihrer Terrasse, ihres Balkons oder Außenbereichs zur Verfügung stellen und erhalten darauf aufbauend konkrete Vorschläge für eine passende Beschattungslösung.
„Viele Kunden wissen, dass sie Schatten brauchen – aber nicht, ob eine Markise, ein Sonnensegel oder ein großer Schirm die beste Lösung ist. Genau hier setzen wir mit unserer Beratung an“, erklärt das SCHATTENFIX-Team. „Mit unserer Planungshilfe begleiten wir von der ersten Idee bis zur fertigen Schattenspender-Lösung.“
Die Beratung erfolgt je nach Wunsch per Telefon, E-Mail oder Chat. So erhalten Kunden bei Bedarf Unterstützung von der ersten Orientierung bis zur Umsetzung durch geeignete Fachbetriebe vor Ort.
Qualität, die sich langfristig auszahlt
SCHATTENFIX setzt auf langlebige Materialien und Markenprodukte etablierter Hersteller. Bei der Auswahl des Sortiments stehen Aspekte wie Stabilität, Bedienkomfort und ansprechende Optik im Vordergrund.
Dank robuster Konstruktionen, langlebiger Acrylstoffe und durchdachter Technik eignen sich viele Produkte nicht nur für den Einsatz bei Sonnenschein, sondern – je nach Ausführung – auch für wind- und wetterbeanspruchte Standorte, etwa in der Gastronomie oder in öffentlichen Einrichtungen. Für zahlreiche Produkte gewährt SCHATTENFIX eine verlängerte Garantie, die über die gesetzlich vorgeschriebenen zwei Jahre hinausgehen kann.
Zugleich profitiert die Kundschaft von einer schlanken Organisationsstruktur: Attraktive Preise ohne Abstriche bei der Qualität und kostenloser Versand innerhalb Deutschlands machen maßgeschneiderten Sonnenschutz deutlich besser kalkulierbar.
Für Privatkunden, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen
Das Angebot von SCHATTENFIX richtet sich gleichermaßen an:
Privatkunden, die ihren Balkon oder Garten in eine komfortable Schattenoase verwandeln möchten
Gastronomie & Hotellerie, die große Schattenflächen wirtschaftlich und stilvoll realisieren wollen
Kindergärten, Schulen und Kommunen, die sichere und dauerhafte Schattenplätze für Kinder und Besucher schaffen müssen
Schwimmbäder, Seniorenheime und den Einzelhandel, bei denen Aufenthaltsqualität im Außenbereich einen wichtigen Beitrag zur Kundenzufriedenheit leistet
Über SCHATTENFIX
SCHATTENFIX ist ein auf maßgeschneiderte Sonnenschutzlösungen spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Deutschland. Das Portfolio umfasst individuell konfigurierbare Markisen, Sonnenschirme und Sonnensegel-Anlagen für private, gewerbliche und öffentliche Außenbereiche. Neben hochwertigen Qualitätsprodukten „Made in Germany“ legt SCHATTENFIX besonderen Wert auf persönliche Beratung, umfassende Planungshilfe und kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.
Weitere Informationen, Produktkonfiguratoren und Planungshilfen finden Sie unter: www.schattenfix.de
