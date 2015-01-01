Ein März voller exklusiver Erlebnisse auf Wasserschloss Mellenthin

Der März im Wasserschloss Mellenthin auf der Ostseeinsel Usedom bietet eine einzigartige Mischung aus Kultur, Genuss und Luxus – unvergessliche Momente garantiert!

Ein Auftakt in die Vielfalt des Frühjahrs

Das historische Wasserschloss Mellenthin, ein Juwel inmitten der malerischen Landschaft Usedoms, lädt im März zu einer Reihe außergewöhnlicher Veranstaltungen ein. Fernab des Alltags bietet das Schloss eine einzigartige Kulisse für Erlebnisse, die sowohl kulturell bereichernd als auch kulinarisch exquisit sind. Von nostalgischen Zeitreisen über genussvolle Whisky-Verkostungen bis hin zu festlichen Feiern – der März im Mellenthin ist sorgfältig konzipiert, um jedem Gast unvergessliche Momente zu bereiten. Das Programm spiegelt dabei die Philosophie des Hauses wider: eine perfekte Symbiose aus Tradition, Gastfreundschaft und innovativem Angebot. Die sorgfältige Planung jedes Events garantiert höchste Qualität und eine Atmosphäre, die zum Verweilen und Genießen einlädt.

Thematische Reisen: Von Ostalgie bis Rittertafel

Ein besonderes Highlight im März ist der Ostalgie-Abend, der die Gäste auf eine humorvolle und zugleich herzliche Zeitreise in vergangene Tage entführt. Mit authentischer Musik, typischen Speisen und Getränken sowie Anekdoten aus der Zeit verspricht dieser Abend ein unterhaltsames und einzigartiges Gemeinschaftserlebnis. Es ist eine liebevolle Hommage an eine Ära, die in vielen Erinnerungen lebendig ist und sowohl Einheimischen als auch Gästen von außerhalb eine spannende Perspektive bietet.

Für Freunde rustikaler Geselligkeit wartet das Mittelalterliche Ritterbuffet mit deftigen Speisen und einem Ambiente, das in längst vergangene Zeiten entführt. Hier können Gäste in die Welt der Edelmänner und Burgfräulein eintauchen, während sie sich an reichhaltigen Tafeln laben.

Exklusiver Genuss: Das Mellenthiner Whisky Wochenende

Für Liebhaber edler Tropfen ist das Mellenthiner Whisky Wochenende ein absolutes Muss. Es ist ein Fest für die Sinne, das die reiche Vielfalt und den Charakter des Mellenthiner Whiskys zelebriert. Unter fachkundiger Leitung erkunden die Gäste die subtilen Nuancen und tiefen Aromen jedes Tropfens. Jede Verkostung wird zu einer Entdeckungsreise, bei der die Herkunft, die Herstellung und die Besonderheiten des Whiskys erläutert werden. Begleitet wird dieses sensorische Abenteuer von exquisiten kulinarischen Kreationen, die perfekt auf die Aromen der Whiskys abgestimmt sind. Von herzhaften Speisen bis zu delikaten Desserts – jeder Bissen ergänzt und hebt die Komplexität der Spirituosen hervor. Das Schloss selbst bietet dabei die ideale Kulisse: Eine Atmosphäre von historischem Charme und modernem Luxus umgibt die Teilnehmer, während sie in die Welt des Whiskys eintauchen und unvergessliche Momente des Genusses erleben.

Besondere Anlässe: Frauentag und Kulinarische Arrangements

Der Internationale Frauentag am 8. März 2026 wird im Wasserschloss Mellenthin gebührend gefeiert. Ein spezielles Arrangement ehrt die Frauen und bietet ihnen eine wohlverdiente Auszeit in eleganter Umgebung. Ob bei einem festlichen Essen oder einem entspannten Nachmittag – das Schloss sorgt für einen unvergesslichen Tag. Darüber hinaus ergänzen weitere kulinarische Arrangements, wie gemütliche Brunches und spezielle Brauer-Abende in der schlosseigenen Brauerei, das vielseitige Märzprogramm. Diese bieten eine hervorragende Gelegenheit, die regionalen Spezialitäten und die Handwerkskunst des Hauses kennenzulernen und in geselliger Runde zu genießen.

Weitere Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de.

Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und der Insel-Manufaktur zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Die Zimmer im Haupthaus werden ergänzt durch den Speicher. Dabei handelt es sich um das ehemalige Wirtschaftsgebäude des Schlosses, das eigene Zimmerkategorien inkl. Komfort-Zimmer mit Balkon bietet.

