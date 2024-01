Ein Wunschkonzert der Winterfreude

Alles können, aber nichts davon müssen. So zeigt sich der Winter im Wander- & Wellnesshotel Gassner ****Superior.

So richtig in den Winter tauchen und nach Herzenslust weite Skihänge hinunterwedeln oder doch einmal die Entspannung, die Wellness, das eigene Wohlergehen an erste Stelle setzen. Was auch immer gerade ganz oben auf der persönlichen Prioritätenliste steht – im Wander- & Wellnesshotel Gassner ****Superior in Neukirchen am Großvenediger schreibt jeder seine eigene Winter-Geschichte, wählt aus einer bunten Vielfalt an wohltuenden Gegensätzen, die sich auf besondere Weise anziehen und perfekt ergänzen: Heute als Erster am Berg sein, morgen doch lieber ausschlafen und völlig entspannt in den Tag starten. Sich einmal in der weiten Natur des Nationalparks Hohe Tauern den „staden“ Augenblicken zuwenden und ein anderes Mal das weitläufige und doch herrlich übersichtliche Skigebiet in der Wildkogel-Arena auskosten und bis zum Hotel wedeln. Altbekannten Winteraktivitäten nachgehen und auch einmal etwas ganz Neues ausprobieren. Alles kann, aber müssen tut man nichts in diesem Hause. Und so findet man sich während des Pärchen-Urlaubs fernab überlaufener Ferienzeiten irgendwo zwischen gemeinsam verbrachter Zeit und wohltuender Freiräume wieder. Beim Winterspaziergang entlang der Salzach, Relaxen im Wellnessbereich, dem gemeinsamen Frühstück und köstlichen Abendessen nimmt man sich bewusst Zeit für einander und folgt zwischendurch doch auch völlig entspannt den eigenen Interessen. Stellt sich auf die Skier, während die bessere Hälfte mit Wanderguide Moni in die Natur hinauswandert oder sich im über 1.200 m² großen CrystalSPA mit Farblichthallenbad, „adults only“ Saunalandschaft, Ruheräumen, Massage-Angebot und mehr zurückzieht.

Winter, ganz wie man will

Das Hotel Gassner stellt unzählige Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung der Winterauszeit und das Wunschkonzert beginnt schon bei der Buchung: Unter den liebevoll geschnürten Packages sind Angebote für sämtliche Vorstellungen und Bedürfnisse dabei. Mit einer Skiabfahrt, die bis direkt hinters Hotel führt, fünf geführten Winterwanderungen pro Woche, einer hauseigenen Rodelbahn am Hotel und einer weiteren (ihres Zeichens längste beleuchtete der Welt) nur wenige Minuten entfernt, rundet das Hotel den selbstbestimmten Liebesurlaub ideal ab. Das ist sie – die perfekte (R)Auszeit zu zweit!

