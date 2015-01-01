Eine-Welt-für-Alle-Wettbewerb 2026: DenkRadar hilft Schulgruppen

Gegen Fehl- und Desinformation: Damit Wissen entsteht, bevor Meinung gemacht wird!

Bonn/Reinfeld. Der bundesweite Schulwettbewerb „alle für EINE WELT für alle“ (oder auch: „EineWeltfuerAlle“) läuft in seiner zwölften Runde. Das Motto lautet: „Fakten gecheckt? Verändert die Welt mit eurer Story!“ Bis zum 26. Februar 2026 können Schüler:innen aus ganz Deutschland Beiträge einreichen, die zeigen, wie sich mit Fakten, Recherche und Engagement eine gerechtere und nachhaltigere Welt mitgestalten lässt. Organisiert wird der Wettbewerb von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).

Thema trifft Methode: Unterstützung statt eigener Wettbewerbsteilnahme

Der diesjährige Schulwettbewerb von Engagement-Global fordert dazu auf, Desinformation zu hinterfragen, Quellen zu prüfen und faktenbasierte Geschichten zu entwickeln. Für genau diesen Prozess steht mit dem „DenkRadar“ bereits ein ganzheitliches Konzept inklusive KI-gestütztem Recherche-Chatbot und methodischer Struktur zur Verfügung.

Entwickelt wurde DenkRadar vom Reinfelder Verein sii-talents e.V. unter der Leitung von Susanne Braun-Speck. Grund dafür waren die Erfahrungen mit Online-Schülerzeitungs-Teams, welchen es immer sehr schwer fiel, genau diese Aufgabenstellungen zu lösen.

Da in dieser Wettbewerbsrunde keine Vereine als Teilnehmende antreten können, stellt der Verein seine Expertise Schulen zur Verfügung. Ziel ist, Lehrkräfte dabei zu unterstützen, Schülergruppen methodisch sicher zum eigenen Eine-Welt-Beitrag zu führen, von der Leitfrage bis zur fundierten Story.

Hier geht es zur Anmeldung für den Denkradar-Workshop am Sa. 17.1.26

Die DenkRadar-Methode: vier Dimensionen, klare Struktur faire Perspektiven

DenkRadar verbindet KI-gestützte Recherche mit einer eigens entwickelten Methode entlang der Nachhaltigkeits-Dimensionen Soziales, Ökologie, Wirtschaft und Governance. Die Struktur macht komplexe Themen greifbar, legt Zielkonflikte offen und stellt unterschiedliche Perspektiven nachvollziehbar gegenüber. Lehrkräfte können damit Recherche, Argumentation und Story-Entwicklung gezielt begleiten und die Wettbewerbsziele effizienter erreichen.

Bekannt in Schleswig-Holstein, bislang ohne Fördermittel für die Fläche

Das DenkRadar-Konzept ist bei verschiedenen Institutionen in Schleswig-Holstein und darüber hinaus bekannt. Es wurde über Wettbewerbs- und Projektkontexte als Werkzeug zur Förderung von Urteilskompetenz und kritischem Denken vorgestellt. Trotz positiver Resonanz konnten bislang keine Fördermittel für ein flächendeckendes, kostenfreies Angebot gewonnen werden.

Hintergründe und WebApp

Die Ursprungsidee entwickelte Susanne Braun-Speck bereits 2023 als Konzept eines digitalen „Debattencoachs“. 2024 entstand ein erster Recherche-Chatbot als Custom-GPT, später ein Prototyp auf Basis von Python und Streamlit. Ziel: Damit Wissen entsteht, bevor Meinung gemacht wird. Über das Förderprogramm des EDIH.SH (European Digital Innovation Hub Schleswig-Holstein) wurde das Projekt zur heutigen WebApp weiterentwickelt. Die Anwendung ist datenschutzkonform, verfügt über eine GPT-4-Anbindung und funktioniert ohne Registrierung. Der Einsatz erfolgt derzeit im Rahmen begleiteter Formate, insbesondere in Bildungsprojekten.

Weitere Informationen:

DenkRadar-Workshop: sii-talents.de/events/denkradar-ein-welt-preis/

Wettbewerb: www.eineweltfueralle.de

Über den Schulwettbewerb:

Der Schulwettbewerb „alle für EINE WELT für alle“ findet seit dem Schuljahr 2003/2004 alle zwei Jahre statt und verfolgt das Ziel, globale Entwicklung im Unterricht zu verankern. Unterstützt wird er von Partnern aus Zivilgesellschaft, Medien und Wirtschaft.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

sii-talents e.V.

Frau Susanne Braun-Speck

Heilsauring 8

23858 Reinfeld

Deutschland

fon ..: 01724332277

web ..: https://sii-talents.de

email : s.braun-speck@sii-talents.de

Beim sii-talents e.V. finden, fördern und stärken wir Talente und ihre Zukunftskompetenzen durch Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und digitale Bildung.

Wir setzen uns aktiv für eine praxisnahe, ganzheitliche und zukunftsorientierte Bildung ein – mit Projekten, die kreatives, nachhaltiges Denken und digitale Kompetenzen miteinander verbinden.

