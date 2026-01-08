Michael Ruland baut Maklerteam bei iad Deutschland auf 36 Partner aus

Immobilienmakler Michael Ruland baut sein Maklerteam auf 36 Partner bei IAD Deutschland aus.

Grevenbroich, den 08.01.2026 – Immobilienmakler Michael Ruland startet erfolgreich in das Neue Jahr und kündigt eine bedeutende Expansion seines Teams Innerhalb von IAD Deutschland an. Herr Ruland, der bereits für seine erstklassige Arbeit und Mentorenschaft im Immobiliensektor bekannt ist, baut damit seinen Status innerhalb des internationalen Maklerbunds der IAD Gruppe weiter aus.

Ambitionierte Expansion mit strategischem Hintergrund

Durch strategische Schritte hat Immobilienmakler Michael Ruland die Weichen für das Jahr 2026 gestellt: Mit dem Jahreswechsel vollzog er einen wichtigen Schritt zur weiteren Expansion seines Maklernetzes innerhalb der IAD Deutschland. Durch den Erwerb des Maklerteams eines ausscheidenden Kollegen wächst die Anzahl der Partner unter der Führung von Herrn Ruland auf nunmehr 36 selbstständige Immobilienmakler an. Diese Expansion stärkt seine Position innerhalb der IAD Deutschland und sichert ihm 13% Anteil an allen in Deutschland tätigen Immobilienberatern zu. Die Gründe für diese anspruchsvolle Expansion sind auf die Änderung der Lebensumstände des ausscheidenden Team-Managers zurückzuführen, welcher sich entschieden hatte, die Leitung seines Teams abzugeben. Um dieses Team nicht zu verlieren und die Kontinuität innerhalb der IAD Deutschland zu gewährleisten, ergriff Michael Ruland die Gelegenheit und erweiterte seine Zuständigkeiten.

Die IAD Gruppe und Michael Ruland: Eine Partnerschaft für Erfolg

Die IAD Gruppe, zu der IAD Deutschland gehört und als Marke IAD IMMOBILIEN auftritt, umfasst ein beeindruckendes Netzwerk von insgesamt 18.000 Immobilienmaklern in verschiedenen Ländern. In diesem anspruchsvollen Umfeld hat sich Michael Ruland als Immobilienprofi etabliert. Seine herausragende Arbeit und Expertise in der Branche ermöglicht ihm, neben geleisteter Maklertätigkeit auch in eine Mentorenrolle zu schlüpfen und sowohl Profis als auch Quereinsteiger im Immobiliengeschäft zu unterstützen. „Ziel von IAD und mir war und ist es immer, den Markt für Immobilienverkäufe und -vermietungen zu revolutionieren. Dabei setzt die gesamte Gruppe auf Digitalisierung, Weiterbildung und Netzwerkpflege innerhalb des Immobiliensektors, was sich schon in den vergangenen Jahren als sehr erfolgreich erwiesen hat“, so Ruland. Michael Ruland befindet sich immer noch auf der Suche nach neuen Immobilienprofis, die sich ihm anschließen möchten sowie nach Quereinsteigern, die in der Immobilienbranche Fuß fassen wollen. IAD Immobilien bietet dazu eine digitale und professionelle Ausbildung, Zugang zu Maklersoftware, Immobilienportale und den Austausch innerhalb des umfangreichen Netzwerks.

Buch für Quereinsteiger: Entwicklung zum Immobilienmakler

Als Teil seiner Strategie betreibt der Immobilienunternehmer die Plattform „How To Immobilienmakler“ und veröffentlichte zum 07.01.2026 parallel das Buch und ebook „How To Immobilienmakler – Dein Fahrplan als Quereinsteiger zum erfolgreichen Immobilienverkäufer“, welches im deutschen Buchhandel erhältlich ist.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Immobilienmakler Michael Ruland

Herr Michael Ruland

Fürstenwalder Str. 32a

41515 Grevenbroich

Deutschland

fon ..: +491736611732

web ..: https://michaelruland.de

email : info@michaelruland.de

Als erfolgreicher Immobilienmakler aus Grevenbroich ist Michael Ruland stolzer Partner des Netzwerkes IAD Deutschland. Neben seiner Tätigkeit als Immobilienmakler nimmt er innerhalb des Unternehmens auch die Rolle eines Mentors für andere Profis sowie Quereinsteiger wahr. Mit seiner 13 prozentigen Beteiligung hält er nun einen maßgeblichen Anteil an den Immobilienberatern innerhalb von IAD Deutschland und stärkt mit seinem Engagement die Stellung des Unternehmens auf dem bundesweiten Markt. Durch Professionalität und Engagement strebt er weiterhin einen Mehrwert für Kunden und Partner an.



Pressekontakt:

Immobilienmakler Michael Ruland

Herr Michael Ruland

Fürstenwalder Str. 32a

41515 Grevenbroich

fon ..: +491736611732

email : info@michaelruland.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Endeavour Silver produziert 6.486.661 Unzen Silber und 37.164 Unzen Gold, insgesamt 11,2 Millionen Unzen Silberäquivalent im Jahr 2025 Digital Signage im Smart Public Transport: Effiziente E-Paper-Lösungen für den ÖPNV