Michael Mühlmann ist der Top Experte für den Immobilienverkauf in Deutschland, Österreich, Schwiez

Mit seinem einzigartigen Verkaufsprogramm für Immobilien hilft Michael Mühlmann, verbunden natürlich mit seinem Team, Immobilienkäufern dabei, ihren Wunsch vom Kauf der neuen Immobilie von A-Z rechtssicher und erfolgreich abzuwickeln. Dadurch erhalten Michael Mühlmann´s Kunden genau die Resultate, die man sich im Vorfeld gewünscht hat, erlangen dank seiner Strategien mehr finanzielle Freiheit, mehr Immobilie und erzielen rechtssichere Ergebnisse.

Michael Mühlmann hat das „alte Verkaufen“ revolutioniert: Er zeigt seinen Mitarbeitern, wie sie authentisch und moralisch korrekt verkaufen – locker und leicht. Seit Jahren hilft er Menschen dabei, mit gutem Gefühl in das persönliche Eigenheim zu gelangen. Das gute Gefühl entsteht dadurch, dass der Käufer exakt weiß was er bekommt und es keine Falltüren gibt. Seine Kunden können sich darauf verlassen, dass hier eine geprüfte Immobilie, versehen mit einem Immobilien-Schutzbrief, erworben werden kann. Dieses Gefühl kommt bei jedem Kunden gut an. Vom Käufer einer 1-Zimmer-Wohnung bis hin zum Kauf einer Villa oder eines Mehrfamilienhauses.

Michael Mühlmann hat zahlreichen Menschen dazu verholfen, Ihren Immobilienkauf perfekt abzuwickeln. Mit seiner wertvollen Expertise ist er Ansprechpartner für jeden Immobilieneigentümer, führt in seiner Datenbank auch durchaus prominente Persönlichkeiten.

Kontaktinformation:

Michael Mühlmann

Dipl. Sachverständiger (DIA)

Immobiliengutachter

Regionaldirektor München des Bundesverbandes für die Immobilienwirtschaft

Abgeordneter im Bundeskongress für die Immobilienwirtschaft

COO der ISB München Immobilien GmbH

Herausgeber des Immobilien-Experten-Podcasts „ImmoTalk München“

Buchautor

ISB München Immobilien GmbH

Nymphenburger Straße 113

80636 München

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ISB München Immobilien GmbH

Herr Michael Mühlmann

Nymphenburger Straße 113

80636 München

Deutschland

fon ..: 08990429120

fax ..: 089904291229

web ..: https://www.isb-muenchen-immobilien.de/referenzen/

email : info@isb-muenchen-immobilien.de

Wir sind die Regionaldirektion München für den Bundesverband BVFI. Michael Mühlmann ist zudem als Abgeordneter im Bundeskongress berufen worden. Egal ob Immobilieneigentümer, Vermieter, Investor oder Immobilieninteressent, bei uns im Immobilienverband finden Sie Antworten auf Ihre Immobilien- und Finanzierungsfragen. Greifen Sie auf Profis aus den Bereichen Immobilienmaklerei, Finanzierung, Verwaltung sowie Recht und Steuern zu.

Auch politische Fragen rund um die Immobilie finden bei uns Gehör. Mit über 10.000 Mitgliedern deutschlandweit ist der BVFI für Sie da. Der Bundesverband BVFI hat im Stadtgebiet. Wir sind Ihre Regionaldirektion mit Sitz im Münchener Nord-Westen im Stadtteil Nymphenburg-Gern.

Wir sind die Sachverständigen unter den Immobilienmaklern. Dies gibt Ihnen die Sicherheit, eine Top-Adresse in München ausgewählt zu haben.

Pressekontakt:

ISB München Immobilien GmbH

Herr Michael Mühlmann

Nymphenburger Straße 113

80636 München

fon ..: 08990429120

email : info@isb-muenchen-immobilien.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

