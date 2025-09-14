  • Eistee-Sommeraktion im Wangerland: Xucker begleitet Friesenfestival und Friesencross

    Kostenfreie Eistee-Verteilung am 25. Juli und begleitende Aktion auf dem Nordsee-Campingplatz Schillig / Über 10.000 Besucherinnen und Besucher erwartet / Xucker-Erfrischung für Friesencross-Läufer

    BildWangerland/Berlin, 22. Juli 2026. Besucherinnen und Besucher des Friesenfestivals und des Friesencross können sich am 25. Juli im Wangerland auf eine besondere Sommeraktion freuen: Xucker – die Marke für Genuss ohne Zucker mit guten Zutaten – wird mit ihren neuen kalorienfreien Eistee-Sorten Pfirsich und Zitrone auf dem Event vor Ort sein. Begleitet wird die Zusammenarbeit auf dem zur Wangerland Touristik GmbH gehörenden Nordsee-Campingplatz Schillig, wo anreisende Gäste ebenfalls in den Eistee-Genuss kommen.

    Im Mittelpunkt der Kooperation steht der Veranstaltungstag am 25. Juli. Während beim Friesenfestival zahlreiche Gäste aus der Region und dem Urlaubsumfeld erwartet werden, richtet sich der Friesencross an sportlich aktive Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie an Zuschauer entlang des Events. Damit trifft die Aktion gleich mehrere Zielgruppen, die das Wangerland im Sommer prägen: Festivalpublikum, Freizeitsportler und Urlaubsgäste.

    Nach Angaben der Partner soll der neue Xucker Eistee vor Ort kostenfrei verteilt werden. Die Kooperation verbindet damit touristische Reichweite, Veranstaltungsatmosphäre und Produktpräsentation in einem stark frequentierten Sommerumfeld. Auch der Nordsee-Campingplatz Schillig wird in die Aktion einbezogen, sodass die Präsenz über den eigentlichen Veranstaltungstag hinaus im touristischen Alltag sichtbar wird.

    „Für uns ist das Wangerland mit seinen Veranstaltungen und touristischen Angeboten ein spannendes Umfeld, um den neuen Xucker Eistee direkt erlebbar zu machen. Die Verbindung aus Festival, Sport und Urlaub schafft im Wangerland den perfekten Rahmen dafür“, so Marleen Grabow, Brand Managerin bei Xucker.

    Über das Wangerland
    Das Wangerland ist eine Urlaubsdestination an der niedersächsischen Nordseeküste mit einem breiten Angebot aus Tourismus, Freizeit und Veranstaltungen. Weitere Informationen: www.wangerland.de

    Über Xucker
    Xucker mit Sitz in Berlin steht für zuckerreduzierte Produkte und Alternativen ohne herkömmlichen Zucker. Die Marke entwickelt Lebensmittel- und Getränkekonzepte für bewussten Genuss und setzt dabei auf natürliche Süße aus nachwachsenden Rohstoffen. Weitere Informationen: www.xucker.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Xucker GmbH
    Herr Ingo Jagels
    Französische Str. 13
    10117 Berlin
    Deutschland

    fon ..: +49 30-1208433-0
    web ..: http://www.xucker.de
    email : info@xucker.de

    Pressekontakt:

    wahn&sinnig / Haiberg GmbH
    Herr Boris Udina
    Ernst-Amme-Straße 19
    38114 Braunschweig

    fon ..: +49 174 326 11 16
    web ..: http://www.wahnundsinnig.de
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