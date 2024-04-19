4. Kammermusikfestival Landshut

Vom 26. bis 30. August 2026 präsentieren internationale Spitzenkünstler, Christian u. Simon Tetzlaff, Mikhail Pochekin, Wen Xiao Zheng, sechs Konzerte mit Meisterwerken von Mozart bis Schubert.

Pressemitteilung

Internationales Kammermusikfestival Landshut 2026

Weltklasse der Kammermusik zu Gast im Rathausprunksaal

Landshut, August 2026. Vom 26. bis 30. August 2026 veranstalten die Freunde der Musik e.V. Landshut unter der künstlerischen Leitung des Geigers Mikhail Pochekin zum vierten Mal das Internationale Kammermusikfestival Landshut. In sechs Konzerten treffen sich im historischen Rathausprunksaal achtzehn herausragende Musikerinnen und Musiker aus zahlreichen Ländern, viele von ihnen erstmals in Landshut.

Das Festival hat sich in kurzer Zeit zu einem festen Bestandteil des sommerlichen Musiklebens entwickelt und verbindet internationale Spitzenkünstler mit der besonderen Atmosphäre einer der schönsten mittelalterlichen Städte Deutschlands. Landshut blickt auf eine bedeutende musikalische Tradition zurück: Bereits Orlando di Lasso wirkte zeitweise auf der Burg Trausnitz. An dieses kulturelle Erbe knüpft das Festival an und macht die Stadt erneut zu einem Treffpunkt der internationalen Kammermusikszene.

Das abwechslungsreiche Programm umfasst Werke von Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Brahms, Haydn, Bach, Rachmaninow, Kodály, Berg, Schostakowitsch, Rebecca Clarke, Elgar, Paganini und Liszt. Einen besonderen Schwerpunkt bildet Wolfgang Amadeus Mozart, dessen Musik nahezu alle Konzerte prägt – von den Bearbeitungen Bachscher Fugen über das berühmte Streichquintett g-Moll KV 516 bis zum Hornquintett Es-Dur KV 407.

Den festlichen Abschluss bildet Franz Schuberts Oktett F-Dur D 803, eines der bedeutendsten Werke der Kammermusikliteratur. Ergänzt wird das Festival durch eine Matinee unter dem Titel „Im Geiste der Oper“, die Opernfantasien und Virtuosenstücke miteinander verbindet.

Angeführt wird das hochkarätige Künstlerensemble von Mikhail Pochekin. Zu den Mitwirkenden zählen unter anderem Christian Tetzlaff, Simon Tetzlaff, Ivan Pochekin, Diana Tishchenko, Michail Lifits, Eldar Nebolsin, Pablo Barragán, Martina Consonni, Ivan Karizna, Yuya Okamoto, WenXiao Zheng, Jano Lisboa sowie mehrere Stipendiatinnen und Stipendiaten des Festivals.

Konzerttermine

* Mittwoch, 26. August 2026, 19.30 Uhr

* Donnerstag, 27. August 2026, 19.30 Uhr

* Freitag, 28. August 2026, 19.30 Uhr

* Samstag, 29. August 2026, 19.30 Uhr

* Sonntag, 30. August 2026, 12.00 Uhr (Matinee)

* Sonntag, 30. August 2026, 19.30 Uhr (Abschlusskonzert)

Tickets

Festivalpakete für alle sechs Konzerte sind ab 100 Euro erhältlich, Einzelkarten kosten zwischen 20 und 50 Euro. Für die Sonntagsmatinee erhalten Schülerinnen und Schüler, Studierende und Auszubildende sowie Besucherinnen und Besucher der Jahrgänge 1996 und jünger freien Eintritt (Kategorie 3 und 4, freie Platzwahl).

Kartenvorbestellung:

E-Mail: freunde-der-musik@web.de

Telefon: +49 176 32472701

Weitere Informationen unter: www.kammermusik-festival-landshut.de

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Frau Ulrike Keil

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Ulrike Keil fokussierte bereits während ihres Studiums der Musikwissenschaft, Germanistik und Soziologie in Kiel und Heidelberg ihr wissenschaftliches Interesse auf das Thema „Frauen in der Musik“. 1995 promovierte sie mit einer Arbeit zu „Luise Adolpha Le Beau und ihre Zeit“ (Frankfurt a. M. 1996). Während ihres Studiums war sie in der Zentralredaktion des RISM in Frankfurt tätig. Nach der Promotion folgten Lehraufträge an der LMU München sowie am Mozarteum Salzburg und Innsbruck. Von 1999 bis 2018 arbeitete sie bei einem privaten Konzertveranstalter in München in den Bereichen Organisation, Presse und Programmplanung. Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist die Förderung von Komponistinnen. 2018 initiierte sie das Konzert „Starke Frauen“ in der Philharmonie im Gasteig; 2016 und 2021 wirkte sie als Mitorganisatorin der Konferenzen „Und sie komponieren, dirigieren doch!“ (musica femina münchen). 2019 gründete sie ihre Agentur Dr. Keil Musikpromotion. Seither konzipiert und begleitet sie musikalische Projekte in Kommunikation und strategischer Entwicklung. Als Vorsitzende von Festival4 organisierte sie für den VdSQ die Streichquartett-Biennalen 2022 (Pinakothek der Moderne) und 2025 (Bergson Kunstkraftwerk).

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