Long Covid, ME/CFS und Autoimmunerkrankungen: Dr. Gerhard Siebenhüner über moderne Therapien und Prävention

Im Interview mit ZEOLITH WISSEN berichtet der Mediziner, wie Prävention, Apherese-Behandlungen, individualisierte Medizin und PMA-Zeolith neue Perspektiven bei komplexen Erkrankungen eröffnen können.

Autoimmunerkrankungen, Long Covid und ME/CFS, für die es offiziell noch keine Therapie-Empfehlungen gibt, oder Krebs – immer mehr Menschen leiden an komplexen chronischen Erkrankungen, für die es oft nur begrenzte oder bislang keine etablierten Behandlungsmöglichkeiten gibt. Gleichzeitig nehmen Umweltbelastungen, chronische Entzündungen und Darmerkrankungen wie etwa SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth – eine bakterielle Fehlbesiedelung des Dünndarms) weltweit zu und stellen Ärzte wie Patienten und Angehörige vor steigende Herausforderungen.

Im neuen Interview auf ZEOLITH WISSEN, dem Info-Portal rund um Umweltmedizin, Mikrobiom und Darmgesundheit, erklärt Dr. med. Gerhard Siebenhüner, Leiter im ,Zentrum der erweiterten Medizin‘ in Frankfurt am Main, wie bestimmte moderne Behandlungs-Verfahren dort ansetzen können, wo konventionelle Therapien oft an ihre Grenzen stoßen beziehungsweise nicht vorhanden sind.

Andere Perspektiven bei Erkrankungen, für die es bislang kaum wirksame Therapien gibt

Einen der Schwerpunkte des Interviews bilden deshalb moderne therapeutische Apheresen sowie die von Dr. Siebenhüner selbst entwickelte Extrakorporale Hyperthermie-Perfusion (EHP). Diese verschiedenen Verfahren kommen vor allem bei komplexen chronischen Erkrankungen zum Einsatz – darunter Long Covid, ME/CFS, Autoimmunerkrankungen sowie in der begleitenden Behandlung onkologischer Patienten. Gerade bei Long Covid und ME/CFS, für die bislang keine allgemein anerkannten wirksamen Therapien zur Verfügung stehen, geben diese innovativen Methoden vielen Betroffenen neue medizinische Perspektiven, wie der studierte Mediziner und Physiker eindrucksvoll aus der täglichen Praxis berichtet. Dabei stellt Dr. Siebenhüner klar: Nicht eine einzelne Behandlung entscheidet über den Erfolg, sondern ein individuell abgestimmtes Gesamtkonzept, das den Menschen als eigenständige biologisches System betrachtet und die eigentlichen Ursachen chronischer Erkrankungen in den Mittelpunkt stellt, so der Mediziner und Physiker.

Der Darm: Das biologische Zentrum unserer Gesundheit

Doch so wichtig solche modernen Therapieverfahren auch sind – für Dr. Siebenhüner bilden sie nur einen Teil seines umfassenden medizinischen Konzepts. Ebenso entscheidend ist die Frage, wie sich Gesundheit langfristig erhalten lässt. Prävention ist für ihn deshalb heute nicht mehr ein „Kann“, sondern längst ein „Muss“, da unsere Körper sich in einer gänzlich anderen Umwelt befinden als noch vor wenigen Jahrzehnten. Die heutige Longevity-Forschung, die nicht nur Alterungsprozesse hinausschieben, sondern den Jahren, auch im Alter, mehr Gesundheit geben will, wird im Zentrum der erweiterten Medizin ebenfalls außerhalb der Standards umgesetzt.

Für den Mediziner beginnt Prävention dort, wo viele chronische Erkrankungen ihren Ursprung haben: im Darm. Darmbarriere, Mikrobiom, Stoffwechsel und Immunsystem bilden ein eng vernetztes biologisches System und schaffen die Grundlage für Gesundheit, Healthy Aging und Longevity.

PMA-Zeolith von PANACEO: Der Grundstein für Prävention und Longevity im Rahmen integrativer Konzepte

Ein begleitender, aber zentraler Baustein des Präventionskonzepts im ,Zentrum der erweiterten Medizin‘ ist der Wirkstoff PMA-Zeolith des Forschungs- und Entwicklungsunternehmens PANACEO, das Maßstäbe in der Zeolith-Forschung gesetzt hat. Dr. Siebenhüner beschreibt diese Form des Zeolith als Grundstein einer modernen Darm- und Präventionsmedizin, da dieses optimierte Alumosilikat aus Vulkangestein die Entlastung des Magen-Darm-Trakts fördert und sich einfach in den Alltag zu Hause integrieren lassen kann – als langfristige Maßnahme für Prävention, Healthy Aging und Longevity sowie als sinnvoller additiver Bestandteil der individuell abgestimmten Therapiekonzepte bei chronischen Erkrankungen.

Personalisierte Medizin – schon heute Realität, gerade bei komplexen Erkrankungen wie Krebs und Long Covid oder ME/CFS

Innovationen verändern die Medizin derzeit rasant. Was gestern noch visionär erschien, gehört in spezialisierten Zentren heute bereits zum klinischen Alltag. Dr. Gerhard Siebenhüner zeigt, wie ursachenorientierte und individualisierte Medizin neue diagnostische und therapeutische Möglichkeiten eröffnet – insbesondere für Menschen mit komplexen chronischen Erkrankungen, bei denen standardisierte Behandlungsansätze oft nicht ausreichen.

Das vollständige Interview samt weiterführenden Informationen zum Zentrum der erweiterten Medizin und Dr. med. Gerhard Siebenhüner finden Sie auf ZEOLITH WISSEN:

https://www.zeolith-wissen.de/zeolith-news/interviews/dr-med-gerhard-siebenhuener-interview-darmgesundheit-therapien

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ZEOLITH WISSEN ist ein journalistisches und unabhängiges Informations-Portal zu den Themen Zeolith, Darmgesundheit, Mikrobiom, Ernährung und Prävention mit wissenschaftlicher Ausrichtung. ZEOLITH WISSEN wurde von einer Medizinjournalistin und einem dank Zeolith genesenen Reizdarm-Patienten ins Leben gerufen, der aufgrund der zahlreichen Kritik und Desinformation im Internet erst nach Jahren und vielen anderen Behandlungsversuchen zu Zeolith griff – mit Erfolg. ZEOLITH WISSEN hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, klare und wissenschaftlich fundierte Informationen rund um das Vulkangestein Zeolith im medizinischen Bereich zu publizieren, um anderen Betroffenen und Interessierten Fakten und aktuelle Informationen an die Hand zu geben.

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